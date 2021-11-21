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22 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Beşiktaş, son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi

21 Kasım 2021, Pazar 10:00
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, düşüşe çözüm bulamıyor.

Ligdeki son 3 maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, 13 maçlık periyot dikkate alındığında son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 20 puan toplayan Beşiktaş, zirveden daha da uzaklaşmaya başladı.

2005-2006'da 19 puan toplayabilmişti

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon öncesinde 13 maçlık bölümdeki en kötü performansını 2005-2006 sezonunda göstermişti.

Beşiktaş, 2005-2006 sezonundaki 13 maçta 5 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 19 puan elde edebilmişti.

Bu sezon ardından 2006-2007'de 21 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 ile 2018-2019 sezonlarında da aynı performansı gösterdi.

Söz konusu 16 sezonda 13 maçta üçer kez 24, 25, 29 puan toplayan Beşiktaş, birer defa da 22, 23 ve 27 puan elde etti.

Sergen Yalçın döneminin de en kötüsü

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın döneminin de en kötü günlerini yaşıyor.

Yalçın 2019-2020 sezonunda takımın başına geçerken, Beşiktaş söz konusu Sergen Yalçın yönetimindeki 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yeniliyle 26 puan toplamıştı.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetimindeki ilk 13 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 22 puan elde etmişti.

Son bölümlerde kötü savunma

Beşiktaş, bu sezon oynadığı maçların son bölümlerinde kötü savunmasıyla da dikkati çekti.

Ligde 17 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, bunların 8'ini son anlarda yemekten kurtulamadı.

Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta gollerin birini 45+1. dakikada kalesinde gördü. 3-0 önde olduğu Adana Demirspor maçını 3-3 berabere tamamlayan Beşiktaş, 90-6. dakikada rakibinin golüne engel olamadı.

Altay'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada 88. dakikada kalesinde gol gören Beşiktaş, kritik Trabzonspor maçını ise 45+3 ve 90+5. dakikada yediği gollerle 2-1 yitirdi.

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, gollerin birini 90+4. dakikada kalesinde gördü.

Deplasmanda çok kötü

Ligde kötü gidişe çare bulamayan Beşiktaş, dış sahada oynadığı maçlardan da puan çıkarmakta zorlanıyor.

Geride kalan 13 haftanın 6'sında misafir takım olarak sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, iki maçta puan çıkarmayı başardı.

Sezonun ilk deplasman maçını Gaziantep FK ile oynayan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kalırken ikinci dış saha müsabakasında ise Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı deplasman maçlarında ise puan alamadı.

Son 4 deplasman maçından da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Aytemiz Alanyaspor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş dış saha maçlarında rakip kalelere 6 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

AA

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