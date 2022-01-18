Beşiktaş'ta tek golle gelen 3 puan sevinci

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. 10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleye yöneldi ancak kaleci Viviano topun kaleye girmesine izin vermedi. 31. dakikada Karamoh'un hızlı çıkışıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Borini topla buluştu, Fatih Karagümrüklü oyuncunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 37. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vida ile topa yükselen Caner Erkin'in ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine hükmeden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, topu ağlara gönderdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı 49. dakikada Batshuayi'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Larin'in uzak köşeye şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 62. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, top auta çıktı. 69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un dar açıdan sert şutunda, top direk dibinden auta gitti. 87. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan serbest vuruşta topun başına geçen Bistrovic'in şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı. Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde yükselişini sürdürüyor Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ligde 10. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 35'e çıkardı. Deplasmanda 8 maç sonra kazandı Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış sahada 8 maç sonra kazandı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini 5. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek aldı. Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor galibiyetin sonrası çıktığı 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek deplasmandaki bu şansızlığını kırdı. Üst üste ikinci kez gol yemedi Bu sezon savunmada sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, üst üste ikinci kez kalesini gole kapadı. Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, 16 maçta rakiplerine engel olamadı. Geçen hafta Gaziantep FK'ye gol izni vermeyen Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçını da gol yemeden tamamladı. 15 maç sonra üst üste kazandı Beşiktaş, uzun bir aranın ardından üst üste galibiyet sevinci yaşadı. Ligin 3, 4 ve 5. haftalarını galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki haftalarda inişli çıkışlı grafik sergiledi. Geçen hafta Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek uzun bir aradan sonra üst üste maç kazanmayı başardı. Batshuayi gol serisi yakaladı Beşiktaş'ı penaltı atışından 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi, ligde üst üste üçüncü kez fileleri havalandırdı. Sezon başından beri ortaya koyduğu performansla eleştirilen Batshuayi, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fatih Karagümrük karşısında da golünü attı. Batshuayi bu üç golün ikisini penaltıdan buldu. Batshuayi, Süper Lig'de gol sayısını ise 9'a çıkardı. Fatih Karagümrük'de düşüş sürüyor Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fatih Karagümrük, son 5 maçta istediğini alamadı. Son 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'u yenen Fatih Karagümrük, söz konusu dönemde ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Ligde 9. yenilgisini alan Fatih Karagümrük, 30 puanda kaldı. Volkan Demirel'e kırmızı kart Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Mücadelenin 29. dakikasında sert tepkisi nedeniyle sarı kart gören Demirel, uzatma dakikalarında takımının penaltı beklediği pozisyonda tepkisiyle ikinci sarı kartını gördü ve kalan sürede takımının başında yer alamadı. AA

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