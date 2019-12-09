Beşiktaş'tan dikkat çeken yükseliş

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta rakiplerine üstünlük sağlayan Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 2-3 sona erdi.

15. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Serbest vuruşu hızlı kullanan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, sol çaprazdan pasını Hutchinson'a verdi. Hutchinson, ceza yayı önünde Hafez'den topu kurtardıktan sonra yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kısa pasında Koita, kale alanında topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Ardından topu önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan boş kaleye şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak maçın hakemi Arda Kardeşler, Koita'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü vermedi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından Arda Kardeşler golü geçerli saydı: 1-0

39. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Caner Erkin'in altıpasın solunda bekletmeden sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1

Uzatmada kazandı

45+2. dakikada Gökhan Gönül'ün kafayla ceza sahasına gönderdiği topu Ben Youssef uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topa Caner Erkin'den önce Kasımpaşa savunması müdahale etti. Seken topu önünde bulan Elneny'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

50. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Quaresma, pasını sol kanattaki Koita'nın koşu yoluna gönderdi. Koita'nın ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından kornere çeldi.

56. dakikada Kasımpaşa maçta tekrar üstünlüğü sağladı. Ani gelişen atakta topla buluşan Quaresma, kendi yarı sahasından pasını Hajradinovic'e verdi. Bu oyuncunun soldan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

58. dakikada ev sahibi takım üçüncü gole çok yaklaştı. Elneny'den topu kapan Hajradinovic, Koita ile verkaç yaptıktan sonra pasını savunmanın arkasına sarkan Mustafa Pektemek'e verdi. Kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Mustafa'da önce araya giren Vida, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

71. dakikada Beşiktaş skoru 2-2'ye getirdi. Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde sağda yerden ortasında kaleci Fatih Öztürk topa müdahale edemedi. Umut Nayir'in arka direkte uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti.

89. dakikada Beşiktaş önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Lens'in sağdan ortasında kaleci Fatih Öztürk'ten seken topu önünde bulan Umut Nayir'in ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lens, Heintz'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpasın içine çevirdiği topa ön direkte dokunan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve ligde 2. sıraya çıktı.

Üst üste 6. galibiyet

Beşiktaş, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0), İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) ve Kasımpaşa (3-2) maçlarını kazandı.

Deplasmanda üst üste 3. galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, ligde deplasmanda ise üst üste 3. galibiyetine imza attı.

Süper Lig'in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen ve MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, sonraki deplasman karşılaşmalarında Antalyaspor'u 2-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

Kasımpaşa'yı deplasmanda 4 maç sonra yendi

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki başarısızlığını da kırdı.

Süper Lig'de rakibiyle dış sahada yaptığı daha önceki 4 maçı yitiren siyah-beyazlı ekip, bu sefer kazanmasını bildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi, 2017-2018'deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlamıştı.

Erken yakaladığı avantajı kullanmakta zorlandı

Beşiktaş, maçın daha ilk bölümünde 10 kişi kalan rakibi karşısında yakaladığı avantajı uzun süre değerlendiremedi.

Kasımpaşa'da 15. dakikada Karim Hafez kırmızı kartla oyun dışı kalırken, siyah-beyazlı ekip, 24. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 geriye düştü. Caner Erkin ile bir gol bulan ve soyunma odasına 1-1 beraberlikle giden Beşiktaş, ikinci yarıda eksik rakibi karşısında baskılı oynamaya çalıştı. İyi kapanan Kasımpaşa, ani ataklarla etkili oldu ve 56. dakikada Koita ile bir kez daha öne geçti.

Umut Nayir ile 2-2 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, aynı oyuncuyla uzatmada bir gol daha bularak sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Caner Erkin'den ikinci gol

Beşiktaş adına 39. dakikada 1-1 beraberliği sağlayan Caner Erkin, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Caner, siyah-beyazlı takımın Göztepe'yi 3-0 yendiği maçta da fileleri havalandırmıştı.

Bu arada maçın 44. dakikasında Adem Ljajic ile Caner Erkin arasında pas vermeme konusunda sert tartışma yaşandı.

Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Umut Nayir ile bulduğu gollerde pası veren Gökhan Gönül, etkili futboluyla 3 puanda büyük katkı sağladı.

Umut Nayir yine golünü attı

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Umut Nayir, bu sezonki başarılı futbolunu sürdürdü.

Süper Lig'de Göztepe, Galatasaray maçlarının ardından Kasımpaşa filelerini iki kez havalandıran Umut Nayir, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

Kartlar havada uçuştu

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı.

Maçın 15. dakikasında Kasımpaşa'dan Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderen Kardeşler, ayrıca Koita, İlhan Depe, Ben Youssef (Kasımpaşa), Hutchinson, Burak Yılmaz, Elneny, Roco ve Gökhan Gönül'ü sarı kartla cezalandırdı.

Beşiktaş'ta büyük sevinç

Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, 90+5. dakikada gelen galibiyet golüyle büyük sevinç yaşadı.

Golün pasını veren Jeremain Lens ile fileleri havalandıran Umut Nayir, golden hemen sonra siyah-beyazlıların olduğu tribüne giderek sevinçlerini taraftarla paylaştı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından şampiyonluk şarkıları söyledi.

Kasımpaşa üst üste 4. yenilgisini aldı

Rakibi karşısında uzun süre 10 kişi mücadele veren Kasımpaşa, uzatmada gelen golle yıkıldı.

Yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıkan lacivert-beyazlı takım, ligde üst üste 4. kez yenildi.

Ligde toplamda 8. kez mağlup olan Kasımpaşa, 12 puanda kaldı.