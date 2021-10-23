Çaykur Rizespor ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa karşılaşmasını, ev sahibi ekip 2-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 11. dakikada ilk isabetli şutta ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Bolasie'nin sağdan ceza yayı üzerine ortasında Boldrin topu Phiri'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun geri pasında yaklaşık 30 metreden Cemali Sertel'in sert şutunda, top filelere gitti: 1-0 35. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 55. dakikada Hajradinoviç'in ara pasında ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un dönerek vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı. 56. dakikada Umut Bozok'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı ile inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Umut Bozok'un 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 1-1 67. dakikada Hajrodinoviç'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Travnik'in vuruşunu kaleci Gökhan Akkan uzanarak çelmeyi başardı. 72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Travnik'in geri pasında Umut Bozok'un bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı. 90+7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası çizgisine inen Umar'ın altı pas içerisine yerden pasında, Remy kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya topu auta vurdu. 90+11. dakikada Yasin Pehlivan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde Remy'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği topu Selim Ay boş kaleye filelere gönderdi: 2-1 Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. AA

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.