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Çebi: 4 gün içinde 105 milyon liralık borcu ödedik

02 Kasım 2019, Cumartesi 13:00
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bir hafta içinde ödenmesi gereken 105 milyon lira borç olduğu, ödenmezse Avrupa’ya gidilemeyeceği ifade ediliyordu, o işi biz çözdük. Birilerinin bırakıp gitme sebebi olan bu sorunu biz dört günde çözdük” DEDİ.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman ve yönetimini eleştirerek, 105 milyon liralık borç sıkıntısını kısa sürede çözdüklerini söyledi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Beşiktaşlılar Derneğinin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu’na katılan Çebi, gecede yaptığı konuşmada, iyi bir yönetim kuruluna sahip olduklarını belirterek, “Bir hafta içinde ödenmesi gereken 105 milyon lira borç olduğu, ödenmezse Avrupa’ya gidilemeyeceği ifade ediliyordu, o işi biz çözdük. Birilerinin bırakıp gitme sebebi olan bu sorunu biz dört günde çözdük.” değerlendirmesinde bulundu.  Her şeyi birlikte, el ele omuz omuza yapacaklarını kaydeden Çebi, “Beşiktaş için iyi şeyler yapmaya niyet edenlere minnettarız. Beşiktaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli sivil toplum örgütüdür. Beşiktaş’ın varlığı bir çimentodur. Beşiktaş’ta bindirilmiş kıtaların olmadığını kanıtladık. Kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarının yapması gereken, statlarda takımımızı desteklemektir. Kimse kendisini kurtarmak için Beşiktaş’ın taraftarına ve kongre üyesine leke atamaz.” ifadelerini kullandı. 

Başkan Ahmet Nur Çebi, şu görüşleri paylaştı:  “BBirlik beraberlik olmadan hiçbir şey olmaz. Camianın her bir ferdi Beşiktaş’a katkı vermezse biz derman bulamayız. Bizi yalnız bırakmayın. Her Beşiktaşlı Beşiktaş’a katkı yapma hakkını kullanmalı. Beşiktaşlı olanda hırs olmaz. Beşiktaşlı olan yeni gelen yönetime sarılır, ‘ben buradayım, bir emriniz var mı’ der. Gidenler öyle yapmadı. Gidenler, yakarak gittiler. Beni çok üzdüler. Yöneticilerimizle kulüpten içeriye girdiğimizde bizi karşılayan bir tane profesyonel yoktu. İstifa eden, tazminatlarını alan profesyoneller vardı.”

KULÜPTEN YILLARCA MAAŞ ALANLAR GİDECEK

Çebi, şöyle dedi: “Yıllarca maaş alan profesyoneller, başkanı ve yönetimi beklemeden gitti. Kimi de tazminatlarını Kartal Yuvası çekleriyle alıp gitti. Bizim nereye geldiğimizi anladınız mı? Beş tane profesyonelin kulübe yıllık maliyeti üç milyon lira, yedi senede yirmi bir milyon lira. Sonra ben ve arkadaşlarım 105 milyon lira bulmak için uğraşıyoruz. Kulübün içinde bu zihniyette başkalarının da var olduğunu biliyorum, onlar da gidecek.”

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