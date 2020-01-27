'Deprem bölgesinde oynanacak tüm karşılaşmalar ertelenmiştir'

TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak tüm karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir." denildi.

AA

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