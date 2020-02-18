Derbi biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri, yarından itibaren satışa sunulacak.

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri, yarından itibaren satışa sunulacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için satışa sunulacak biletleri, 20 Şubat Perşembe günü FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. Biletler, 21 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkarılacak. Satışlar sadece internette "www.passo.com.tr" üzerinden yapılacak ve saat 11.00'de başlayacak. AA

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