Derbinin hakemi belli oldu

Süper Ligin 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Ligin 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Ligin 31. haftasında sahada olacak hakemler açıklanırken, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde: 3 MAYIS CUMA 20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler 4 MAYIS CUMARTESİ 16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır 19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya 5 MAYIS PAZAR 16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek 16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan 19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım 6 MAYIS PAZARTESİ 20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy 20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

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