Devler Ligi heyecanı başlıyor: Beşiktaş, Borussia Dortmund'u ağırlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. Beşiktaş, ilk hafta maçında çarşamba günü sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. "Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) 19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) 22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) 22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya 22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) 22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) 22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) 22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) 15 Eylül Çarşamba: 19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) 19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) 22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) 22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) 22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) AA

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