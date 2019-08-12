Devler Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek takımlar, yarın oynanacak 10 maç sonunda belli olacak.

Başakşehir zorlu Olympiakos deplasmanında tur arıyor Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu rövanş müsabakaları, yarın yapılacak. Medipol Başakşehir, TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak. 14 Ağustos Çarşamba günü Liverpool ile Chelsea arasında yapılacak UEFA Süper Kupa müsabakası nedeniyle, bu turdaki tüm rövanş maçları yarın oynanacak. Maç programı şöyle: 19.30 Karabağ (Azerbaycan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) 20.00 Rosenborg (Norveç)-Maribor (Slovenya) 20.30 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Club Brugge (Belçika) 21.00 Kopenhag (Danimarka)-Kızılyıldız (Sırbistan) 21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 21.30 Ajax (Hollanda)-PAOK (Yunanistan) 21.30 LASK (Avusturya)- Basel(İsviçre) 21.30 Olympiakos (Yunanistan)-Medipol Başakşehir 21.45 Celtic (İskoçya)- CFR Cluj (Romanya) 22.00 Porto (Portekiz)-Krasnodar (Rusya) AA

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