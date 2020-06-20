E-ticaret’e ilgi büyüyor, güvenlik açıkları artıyor

Kovid-19 pandemisiyle gelişen sosyal mesafe kuralları e-ticaret sektörünü oldukça hareketlendirdi.

Offline mağazaların tedbirler kapsamında kapatılması ve tüketicilerin temassız işlemlerle kendilerini daha güvende hissetmesi sonucu, pek çok firma e-ticaret kanallarını güçlendirdi. E-ticaret platformlarını hiç denemeyen firmalar ise online satışa yönelerek sektöre ivme kazandırdı. Gündem böyle olunca, bir e-ticaret sitesi kurmak için zorunlu olan ve güvenlik açıklarını kapatan SSL sertifikasının ne olduğu herkes tarafından merak edilir oldu. İsimtescil.net’in teknoloji uzmanları konu hakkında bilgi verdi.

SSL sertifikasının işlevi nedir?

Peki, bir e-ticaret sitesi kurmak için zorunlu olan ve güvenlik açıklarını kapatan SSL sertifikası tam olarak ne işe yarar? SSL sertifikaları; kredi kartı numaraları, kullanıcı adları, şifreler, e-postalar gibi hassas bilgilerin bilgisayar korsanları ve kimlik hırsızları tarafından çalınması veya tahrif edilme riskini azaltmak için milyonlarca çevrimiçi işletme ve kişi tarafından kullanılıyor. Temel olarak SSL, sadece kontak kurmayı amaçlayan iki taraf arasında özel bir iletişime izin veriyor. Bu özel bağlantıyı oluşturmak için ilgili web sunucusuna bir SSL sertifikası kuruluyor; sertifika, web sitesinin kimliğinin doğrulanmasını yani ziyaretçilerin sahte bir sitede olmadıklarının garanti edil- mesini ve aktarılan verileri şifrelenmesini sağlıyor. E-ticaret siteleri için zorunu olan SSL, ilerleyen aşamalarda tahsilat alt yapısı sunan şirketlere ya da bankalara yapılacak sanal pos başvurularının kabul edilmesi için bir şart olarak görülüyor ve bu sertifika olmadan ödeme alınmasına izin verilmiyor.