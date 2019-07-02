Emre Belözoğlu yuvaya geri döndü

Fenerbahçe, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan eski yıldızı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu 4 yıl aradan sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma dahil oldu. ​Kulübün resmi internet sitesinden 'Yuvana hoş geldin' mesajı ile Emre için şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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