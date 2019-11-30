EURO 2020'de rakiplerimiz belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti.

Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimi yapıldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan A Milli Futbol Takımı, İtalya, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de katıldığı kurada milli takıma, birinci torbadan İtalya, ikinci torbadan İsviçre ve dördüncü torbadan ise Galler çıktı.

Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

Türkiye 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008'de yarı final oynayarak yakalamıştı.

EURO 2020 Finalleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Uluslar Ligi play-off D veya A Grubu birincisi

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Uluslar Ligi play-off C Grubu birincisi, Çekya

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Uluslar Ligi play-off B Grubu birincisi

F Grubu: Uluslar Ligi play-off A veya D Grubu birincisi, Portekiz, Fransa, Almanya

Açılış maçını İtalya ile Türkiye oynayacak

Şampiyonanın açılış maçı A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak.

İtalya, açılış karşılaşmasında 12 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'yi ağırlayacak.

Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Galler, 21 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da ise İsviçre ile oynayacak.

Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 formatı

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek.

Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu

EURO 2020'de yer alacak son 4 takım, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonucunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

Maç tarihleri

EURO 2020 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:

1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran

2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran

3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran

İkinci tur: 27-28-29-30 Haziran

Çeyrek final: 3-4 Temmuz

Yarı final: 7-8 Temmuz

Final: 12 Temmuz

Grup maç tarihleri ve ev sahipliği yapacak statlar ise şöyle:

A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)

B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)

C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)

D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)

E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)

F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)

Kura çekiminde efsane 11

EURO 2020 Finalleri kura çekiminde, UEFA tarafından davet edilen efsane 11'de salonda hazır bulundu.

Iker Casillas, Philipp Lahm, John Sivebaek, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho, Theodoros Zagorakis, Karel Poborsky, Ruud Gullit, Joao Mario, Francesco Totti ve Andrey Arshavin'den oluşan efsane 11 kura çekiminde yer aldı.

Kura çekimine, Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını ise son şampiyon Portekiz'in iki önemli ismi Ricardo Carvalho ve Joao Mario getirdi.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki grubunu değerlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin, turnuvanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşılaşacak olmasına atıfta bulunarak, "2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılışını Roma'da biz yapıyoruz. Finalini de Wembley'de bizim yapmamamız için hiçbir neden yok. Milli Takımımıza inanıyoruz, yürüyelim arkadaşlar..." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: A Grubu'ndan iyi futbol ve sonuçlarla çıkmak istiyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 kura çekiminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Öncelikle burada olmak çok önemli. Futbol ailesi olarak buradayız. Kura çekiminde birlikte olmak, ülkeyi temsil etmek gurur verici. Aynı şekilde Avrupa'nın iyi takımları, gruplarında başarılı olan takımları burada." dedi.

EURO 2020'de önce gruptan çıkmayı hedeflediklerini aktaran Güneş, "İnşallah EURO 2020'de açılış maçı ile başlayacak maçlarımızı, güzel futbol ile süsleyip turnuvada önce gruptan çıkabilmeyi düşünüyoruz. Tabii daha öncesinde genç bir takımımız var, bu takımın tecrübe kazanmasını istiyoruz. Daha önce grubunda hiçbir puan kaybı olmayan rakibimiz İtalya ile açılış maçını oynayacağız. Açılış maçları genellikle sürpriz oluyor, herkesin beklediğinin dışında İtalya'ya bir sürpriz yapabilirsek, hem oyun hem sonuç olarak güzel bir başlangıç olur. Bu da bize moral ve güven verir." diye konuştu.

Turnuvanın en büyük sıkıntılarından bir tanesinin seyahatler olduğuna dikkati çeken Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın olmasına çok sevindim, mutlu oldum. Yönetim de Başkan da mutlu oldu. Sadece Roma'dan oraya gitme bakımından bir sıkıntı olabilir. O da birinci maç sonrası iki ve üçü orada oynayacağımız için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yalnız ilk maçı oynadıktan sonra, ikinci rakibimize karşı maçı aştığımızda zannediyorum yolumuz daha da açılır. Şu aşamada konuşacağımız şey kendimizi bir an evvel bu turnuvaya hazırlamak. Bu turnuvada gözyaşları, emek, yetenek, karakter var. O mutluluğu paylaşmak var, o güzellikleri yakalamak için çok büyük emek vermek, akıl koymak gerekiyor. Bugünden itibaren ona hazırlanacağız. Oyuncularımızın bireysel beklentilerine cevap vermek için onlarla birebir görüşeceğim, o turnuvaya hazır olmaları gerekiyor. Kendi yeteneklerine biraz daha ivme kazandırarak kendilerini hazırlamasını bekliyorum. Çünkü o turnuvalarda olmak kolay bir iş değil. Her oyuncunun hayalidir. Yakalanan bu hayali birlikte hayata geçirip, inşallah güzellikler sunarız. Hem kendi ülkemizi gururlandırırız, hem de dünya arenasında ses getirip futbolumuzu gösteririz. Rakiplerin hiçbirinden çekinmiyoruz. İtalya'ya da İsviçre'ye de Galler'e de ters gelebiliriz. Kendi oyunumuz ile kazanmak için oynayacağız. Fransa'ya iki maçta da kaybetmedik. Onun için güçlü ve zayıf yerine rakibi tanımak ve ona göre oynamak çok önemlidir."

Deneyimli teknik adam, A Grubu'ndaki rakipleri hakkında ise "10 maçı kazanan bir İtalya, bizi tanıyan Petkovic antrenör var, Mancini bizi tanıyor, Türkiye'de çalışan antrenörler. Ryan Giggs de Galler'de, başka bir takımın gelmesini isterdim, çünkü ters gelen takımlar. Tabii kalite olarak daha üstün olsak da sürpriz yapabiliyor. Biz sürprizi rakiplere yapmak istiyoruz. Onların bize sürpriz yapmasına izin vermeyeceğiz. Bu turnuvada her rakiple oynayabileceğimizi düşünüyorum. Ben mesela Almanya, Fransa grubunda da olmak isterdim. Çünkü en güçlü takımlarla oynayıp, kendi oyunumuzu görmek ve göstermek için önemli olacaktır ama İtalya da öyle bir takım. İsviçre de her iki yöne gidebilen bir takım. Bütün bunlarda bir tecrübe yaşayacağız. Umutluyuz beklentimiz önce güzel futbol, fair-play içinde tanıtım, taraftarımızın ülkemizi temsil etmesi, oyuncularımızın oynadıkları oyun ve saha içi davranışlarıyla iyi futbol oynuyor diye gösterebilmesini sağlamak. Bunları yaptığımızda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Şenol Güneş, İtalya ve Türkiye'nin eleme gruplarında en az gol yiyen takımlardan olduğunun hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"En az gol yiyen, herhalde bu sefer gollü olacak. İki takım da gol yememeyi bildiğine göre bu sefer nasıl atacağını düşünecektir. İtalya, savunma anlayışıyla iyi olan bir takım. Türkiye'de hocaları gönderiyoruz ama giden hocalar hep takımlarında başarılı oluyor. Daha önce Del Bosque'de de oldu. Daha önce grupta aldığımız sonuçlara bakmadan, geçmişte ne yaptığımızdan çok, yapılanları nasıl yaptığımız ve oyun felsefemizi geliştirip sahaya çıkacağız. Rakibimiz İtalya da olsa Galler de olsa hepsine karşı kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Her oyun kendi içinde başka argümanlar istiyor, onu da yapmaya çalışacağız. Rakip güçlü-zayıf diye bakmayacağız. Şu anda 20 takım belli, Avrupa'nın en iyi takımları olarak buraya geldiler. Başarıları çok büyük olan Ukrayna, Polonya gruplarda oldu. Sıkıntısı olan takımlar var. Belki grup olarak Almanya, Fransa, Portekiz gibi daha önce Avrupa şampiyonu olan takımın dışarıda kalacağını düşünürsek orada bir sıkıntı var. Ben orada Portekiz'in yerine kendimizi görüp bir de İzlanda gelseydi, daha güçlü bir takım olarak yeniden gücümüzü görürüz diye düşünmüştüm. Ama zor bir gruptu, ona göre daha iyi bir gruptayız ama grubun iyiliğinden çok bizim güçlü ve iyi olmamız gerekiyor. O zaman netice alırız."

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ana hedefimiz burada gruptan çıkmaktır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, şöyle konuştu:

"Evet prestij maçı bizim için çok önemli. Açılış maçını bütün dünya izleyecek. Türk Milli Takımı'nı izleyecekler. Gruplarda da hep ismimizden bütün dünyaya bahsettirdik. Tarihimizde hiç yenemediğimiz Fransa'yı Konya'da yenerek grupta iddialı hale geldik, Paris'te de rövanşı vermedik. İtalya'yı da geçmişimizde resmi maçlarda yenmedik diye tahmin ediyorum, belki açılış maçında yenmek kısmet olabilir. Takımımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. İnşallah ilk maçtan iyi bir netice alabiliriz diye ümit ediyorum. Arkasından iki maçımızı hepimizin her zaman konuştuğumuz gibi 'iki millet tek devlet' dediğimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacağız. Bakü'yü ayrı bir şehir olarak düşünmüyorum, Türkiye'nin bir ili gibi düşünüyorum. Orada iki önemli maçımız var, Galler ve İsviçre ile. Ana hedefimiz burada gruptan çıkmaktır, ondan sonra da Allah yardım eder, Allah Kerim diyerek yolumuza devam edeceğiz. Birinci hedefimiz bu gruptan çıkmak olmalıdır. Ondan sonra 16 içine gireceğiz, arkasından çeyrek ve yarı final ama bizim birinci hedefimiz milli takımımızın bu gruptan çıkmasıdır."

Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Almanya, Fransa ve Portekiz'in yer aldığı F Grubu'nda yer almak da isterdim." sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Kura çekilirken o gruba hiç düşmeyi istemedim. Tabii hocanın görüşüdür, saygı duyarım. Ama bu grup bence iyi, o grup en zor gruplardan bir tanesi. Fransa ile zaten oynamıştık, tekrar oynamak olabilir. Onu istememiştim ben, samimi olarak söylemek gerekirse. Benim istediğim iki üç gruptan bir tanesi buydu ama bunu çok istiyordum, çünkü Azerbaycan var orada. Azerbaycan bizim kardeşimiz bir ülke. Kendi evimizde gibi oynayacağız. Bu takımın ve jenerasyonun orada iyi iş yapacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Servet Yardımcı: "Kura hayırlı olsun, güzel bir kura çektik"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da iyi bir kura çektiklerini aktararak, "Başkanımızın söylediği gibi bizim için rakip önemli değildi. Hangi grubu seçeceğimizi çok düşünmüştük. Milli takımımız heyecanlandıran, umut veren bir takım. Herkesin moral kaynağı, dolayısıyla açılış maçını bizim oynamamız çok büyük bir prestij. Diğer iki maçı evimizde oynayacağız Azerbaycan'da. Dolayısıyla umutla bakıyoruz, milli takımımız çok önemli bir ahenk yakaladı. Her maçını alabilecek umudu yaşatıyor hepimize. Kura hayırlı olsun, güzel bir kura çektik." ifadelerini kullandı.

Yardımcı, Türkiye'nin 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliğinin ardından, 12 Haziran'da da EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak olmasının önemine değinerek, "Şampiyonlar Ligi finali dünyanın en önemli finali. 30 Mayıs Cumartesi günü. Dolayısıyla İstanbulumuzun tanıtımı için çok önemli. İki hafta sonra da İtalya'da ülkemizi tanıtacağız. Türk futbolu ve ülkemiz için gurur verici, bizleri heyecanlandıran bir gelişme. Hepimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini: Türkiye'yi iyi biliyorum, oldukça iyi futbolculardan oluşuyor

İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, "Kuradan dolayı çok mutluyum. İstanbul’da birçok arkadaşım var. Bu nedenle Türkiye ile aynı grupta olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuvanın formatını beğendiğini kaydeden Mancini, "Bu turnuvayı sevdim. Birçok ülke vatandaşı bu organizasyon şekliyle birlikte bu organizasyonu izleme şansı bulacak. Bu organizasyonu düzenlemediğiniz zaman birçok insan bu maçları izleyemiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç jenerasyonu ile çok başarılı olduğunu aktaran İtalyan teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim grubumuzda çok zorlu maçlar oynanacak. Türkiye, Galler ve İsviçre oldukça iyi takımlara sahipler. Türkiye'yi iyi biliyorum ve yeni jenerasyonu, genç oyuncuları, oldukça iyi futbolculardan oluşuyor. Bunu zaten eleme maçlarında Fransa karşısında çok iyi işler çıkardıklarında da gördük."

Mancini, bir Rumen gazetecinin de Romanya'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'larından turnuvaya katılma hakkı elde edip edemeyeceği yönündeki bir sorusuna ise, "Romanya’nın şansı var ve bu turnuvaya katılabilir. Umarım katılırlar. Bu turnuvada olmayı hak ediyorlar." yanıtını verdi.

İsviçre Teknik Direktörü Petkovic: Oynayacağımız maçın bizim açımızdan çok zor olacağını söyleyebilirim

İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, "Bizim için çok zor olacak. Türkiye Milli Takımı çok iyi bir eleme grubu geçirdi ve çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını gösterdiler. Yeni oyuncularla, jenerasyonu değiştirdiklerini de gösterdiler. Oynayacağımız maçın bizim açımızdan çok zor olacağını söyleyebilirim ancak tabii ki imkansız bir maç olmayacaktır, bunu da biliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çalıştığını ve Türk futbolunu iyi tanıdığının altını çizen Petkovic, şöyle konuştu:

"Çok uzun zaman önce Türkiye'de görev yaptım. Samsunspor'u çalıştırdığım dönemden, Şenol Güneş'i biliyorum. Kendisi Trabzonspor'un başındayken birçok önemli maç kazandı. Sonrasında Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadı. Kendisinin iyi bir futbol anlayışı var."

Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs: Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma zor olacaktır

Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs, Türkiye ile grubun geleceği açısından çok önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Türkiye genç bir takım. Elemelerde İzlanda ve Fransa'nın olduğu zor bir grupta iyi işler çıkardılar. Manchester United'da oynadığım dönemden de biliyorum, Türk futbolcular, taraftarla birlikte çok iyi futbol oynuyorlar. Bunu daha önce yaşadım. Bizim için kolay olmayacak. Türkiye ile oynayacağımız karşılaşma zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk taraftarların tutkusuna da değinen Ryan Giggs, şöyle konuştu:

"Türk taraftarlar konusunda açıkçası çok endişelenmiyorum. Ancak onları iyi biliyorum. Futbolculuk dönemimde İstanbul'a maça geldiğimizde daha havaalanında 'Cehenneme hoşgeldiniz' diyerek baskı yapmaya başlarlardı. Ama bu durum çok güzel. Ayrıca bizim taraftarlarımız da çok mükemmel. Bizim taraftarlarımız ve Türk taraftarlar bir araya geldiğinde mükemmel bir atmosfer oluşacaktır. Bu da iyi bir oyun olmasını sağlar. Çok zor bir grup olduğunu düşünüyorum. İtalya grubun favorisi durumunda. İyi ve genç bir oyuncu grubuna sahipler ve gol konusunda da iyiler. Biz, Türkiye ve İsviçre ile birlikte gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz."