EURO 2024 kura çekimine hangi ülke hangi torbadan katılacak?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu.

Grubunu lider olarak tamamlayan Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Torbalarda şu takımlar yer alıyor: 1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika 2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya 3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya 4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım Play-off'tan 3 takım gelecek Play-off etabına Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler kaldı. Bu takımlardan üçü mart ayında finaller için bilet alacak. Play-off'larda A Yolu'na, Uluslar Ligi'nden sadece Polonya ve Galler katılmaya hak kazandı. Bu yolu 4 takıma çıkarmak için D Ligi'ndeki en iyi sıralamaya sahip Estonya eklendi. Bosna Hersek ve İsrail, UEFA Uluslar Ligi gruplarını lider tamamladılar ve play-off'ta B Ligi Yolu'nda mücadele edecekler. Uluslar Ligi'nde B gruplarında yer alan ülkelerden (Finlandiya, İzlanda, Ukrayna) biri, yarın çekilecek kurayla A Yolu'nu tamamlayan son takım olacak, diğer ikisi ise B Ligi'nde yer alacak. Play-offlardaki eşleşmeler şöyle: A Yolu: Polonya-Estonya, Galler-Finlandiya/İzlanda/Ukrayna B Yolu: Bosna Hersek, İsrail, Finlandiya/İzlanda/Ukrayna C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg, Yunanistan-Kazakistan Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak. Eşleşmeler tek ayaklı olacak. EURO 2024 Finalleri ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. AA

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