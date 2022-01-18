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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Fenerbahçe, Altay'ı ağırlayacak

18 Ocak 2022, Salı 10:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Altay'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe'de Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.

5 futbolcu ceza sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

Ligde 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra 14 müsabakada galip gelemeyen Altay, bu maçlarda 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen Altay, 18 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin 21. hafta öncesinde takımdan ayrıldığı Altay, yoluna Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre ile devam ediyor.

Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Andre Poko ile sakatlığı devam eden Serge Aka, yarın forma giyemeyecek. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cebrail Karayel'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Altay ile Fenerbahçe 84. randevuda

Fenerbahçe ile Altay arasında ligde şimdiye dek yapılan 83 maçın 49'unu sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 137 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ilk yarı İzmir'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Altay'ı Süper Lig'in ilk sezonu 1959'da ve 1998-1999'da 5-0 yenen Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetlerine ulaştı.

İzmir'de 1981-1982 sezonunda 3-3 biten müsabaka ile Altay'ın 1979-1980'de 4-2 kazandığı müsabakalar iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak dikkati çekti.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Altay'ın 1 galibiyeti var

Fenerbahçe ile Altay'ın İstanbul'da oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 28, Altay 1 maçı kazanırken, 12 müsabakada eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin 79 gol attığı bu müsabakalarda Altay fileleri 28 kez havalandırdı.

Altay, İstanbul'daki tek galibiyetini 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla almıştı.

AA

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