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27 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Fenerbahçe aradığı kimliğe kavuştu

27 Ekim 2019, Pazar 17:00
Fenerbahçe, 9. haftalar baz alındığında gol sayısında geçen sezonu üçe katlarken, 2016-2017 sezonunu yakaladı.

Süper Lig'in 9. haftasında dün konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe, yeniden golcü kimliğine döndü.

İstenilen hücum futbolu anlayışını teknik direktör Ersun Yanal ile yeniden yakalayan sarı-lacivertliler, özellikle seyircisi önünde gollü galibiyetler elde etmeye başladı.

Geçen sezon gol yollarında yaşanılan büyük sıkıntının ardından yeni sezona etkili bir giriş yapan Fenerbahçe, sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler Konyaspor karşısında, 9. haftası geride kalan ligde ikinci kez 5 gollü bir galibiyet alarak hücumdaki etkisini ortaya koydu.

Seyircisi önünde baskılı bir futbol sergileyen sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda attığı 18 golle geçen yılı üçe katladı. Geçtiğimiz sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 9 haftada 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, sadece 6 gol atabilmişti.

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonun ilk 9 haftasında 17 gol atarken, 2016-2017 sezonunda ise yine bu sezonki gibi rakip fileleri 18 kez sarsmıştı.

Gollerin büyük bölümü iç sahada

Sarı-lacivertli takım, bu sezon özellikle iç sahada gol yollarında etkili bir performans sergiliyor.

Ligde bu sezon bulduğu 18 golün 13'ünü seyircisi önünde kaydeden sarı-lacivertliler, sadece bir maçı boş geçti.

Sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu müsabakada gol atma başarısı gösteremeyen Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü (5-0), Trabzonspor (1-1), MKE Ankaragücü (2-1) ve İttifak Holding Konyaspor'a (5-1) gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 5 gol atabildi.

Goller bölüşüldü

Fenerbahçe'de bu sezon hücumda en çok dikkati çeken etkenlerden biri, gollerin tüm takıma bölünmesi oldu.

Sarı-lacivertliler, ligde 18 gol kaydederken, bu goller 10 farklı isimden geldi.

Genellikle ilk 11'de oynayan futbolculardan gol atamayanlar ise arkadaşlarına hazırladıkları pozisyonlarla ön plana çıkmayı başardı.

Fenerbahçe'de Vedat Muric (5) en skorer isim olarak ön plana çıkarken, Nabil Dirar (2), Garry Rodrigues (2), Tolga Ciğerci (2), Zanka (2), Victor Moses (1), Emre Belözoğlu (1), Ferdi Kadıoğlu (1), Ozan Tufan (1) ve Luiz Gustavo (1) rakip fileleri havalandıran isimler arasında yer aldı.

Bu isimlerin dışında kalan Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Max Kruse ise arkadaşlarına hücumda hazırladıkları pozisyonlarla göz doldurdu.

Savunma da hücumcu

Fenerbahçe, bu sezon savunma oyuncularından da skor katkısı almayı başardı.

Ligde geride kalan 9 haftada 18 gol atan sarı-lacivertlilerde, bu gollerin yarısı (9) savunma ağırlıklı oynayan isimlerden geldi.

Fenerbahçe'de orta sahanın göbeğinde oynayan oyunculardan Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo birer gol atarken, Tolga Ciğerci takımına 2 golle katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilerde stoperde görev yapan Zanka ile uzun süre pozisyonunun dışında sol bek oynayan Nabil Dirar ikişer golle taraftarını sevindirdi.

AA

Etiketler: fenerbahçe
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