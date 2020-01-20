Fenerbahçe'de Moses ile yollar ayrılıyor

Sarı lacivertli takımda geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'la yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen ve Inter'e geçeceği belirtilen Victor Moses konusunda resmi bir açıklama daha geldi.

Chelsea'nin menajeri Frank Lampard, bonservisi kendilerinde olan Moses'ın transfer görüşmeleri yaptığını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Lampard, görüşmelerin sürdüğünü vurgularken, "Moses konusunda, görüşmeler devam ediyor. Şu anda Fenerbahçe'de oynuyor ama şimdi geri dönecek ve başka bir kulübe geçecek. Görüşmeleri sürüyor. Şu anda bir kulüp ismi veremem" dedi.

İngiliz basını da Inter konusunu ön plana çıkarıp, Antonio Conte ile Moses'ın yeniden bir araya gelmek üzere olduğunu duyurdu.