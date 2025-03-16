Fenerbahçe'den şampiyonluk yarışında bir kayıp daha

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Reeder Samsunspor mücadalesi 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk devrede Oğuz Aydın ile birkaç pozisyon bulmasına karşın tabelayı değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıya da benzer bir görüntüde giren Fenerbahçe, ilk ciddi pozisyonunu 73. dakikada yakaladı. Söz konusu pozisyonda Szymanski ile direği geçemeyen sarı-lacivertliler, 74. dakikada En-Nesyri ile bir gol pozisyonunu daha harcadı. 75. dakikada Moundilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, golü bulamadı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla zirve yarışında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, puanını 62'ye yükseltti ve bir maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisinde kaldı.

Ligde ilk kez evinde gol atamadı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.

İç sahada 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Fenerbahçe, Kadıköy'de ligde 9 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

Evinde Samsun'u yine yenemedi

Fenerbahçe, Samsunspor'u geçen senenin ardından bu sene de evinde mağlup edemedi.

Geçtiğimiz sezon zirve yarışında çok kritik bir haftada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, benzer senaryoyu bu sezon da yaşadı.

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Reeder Samsunspor müsabakasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

18. dakikada Fred'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayı önüne gelerek uzaktan sert vurdu ancak kaleci Okan Kocuk uzanarak gole engel oldu.

36. dakikada Fenerbahçe yine Oğuz Aydın'la etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz, ceza sahası içine kat edip sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

İkinci yarı

54. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Talisca sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

73. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın topu rakip ceza sahasına taşıyıp arka direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.

74. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla soldan son çizgiye inen Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

75. dakikada Reeder Samsunspor 10 kişi kaldı. Yaşanan faul pozisyonunun ardından Mouandilmadj, hakem Cihan Aydın'ın koluna müdahalede bulununca, Cihan Aydın bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

90. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Mert Hakan Yandaş kullandı. Kale sahası içinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında arka direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci, kale önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

90+7. dakikada sağdan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından Dzeko kafayı vurdu ancak Okan Kocuk son anda köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Takımca iyi bir performans gösterdik ve 1 puan aldık, çok mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, iyi bir performansla 1 puan aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Reis, takımının gösterdiği performans sebebiyle mutlu olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynamanın zor olduğuna dikkati çeken Reis, "Son oynamış oldukları Avrupa maçında çok yorulmuş ve efor sarf etmişlerdi. Rangers'tan yorgun geldiklerini biliyorduk. 50. dakikaya kadar skoru tutmayı düşünmüştük. Planımız bu yöndeydi. Takımımın defansif performansı çok iyiydi ama ofansif anlamda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki son pasları değerlendiremedik. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin yakaladığı pozisyonlar vardı, biz biraz şanslıydık. Kırmızı kart pozisyonunda oyuncum ağzının kanadığını göstermek için hakeme küçük bir temasta bulundu ancak kırmızı kart gördü. Bu çılgınca bir karar bence. Takımca iyi bir performans gösterdik ve 1 puan aldık, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takımın fiziksel durumunun kendisini memnun ettiğini dile getiren Reis, atletik performans antrenörüyle her gün takımın formunu yukarıya çekmek için konuştuklarının altını çizdi.

Sahada birbirleri için mücadele ettiklerini, dolu stadyumda oynamanın da zor olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Ligin sonuna kadar bu şekilde devam edip 3. sıradaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Takımdaki oyuncular birbirleri için savaşıyor. Diğer takımların performanslarıyla alakalı konuşmayı seven birisi değilim. Bugün Fenerbahçe ilk değişiklik haklarını kullandıklarında yardımcı hocama 'Çok iyi oyuncular giriyor.' dedim. Fenerbahçe hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi oynayan bir takım. Statta oyunun durmasıyla ilgili ciddi tepkiler vardı. Oyuncular bazen dinlenmeleri gerektiğini biliyorlar. Sakatlıklar olabiliyor. Sağlık ekibinin girip kontrol etmesi çok normal. Zaten maçın sonuna da 8 dakika eklendi. Bu uzatmalarda da iyi savunma yaptık."