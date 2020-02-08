"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Fenerbahçe evinde Alanya'ya takıldı

08 Şubat 2020, Cumartesi 22:42
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçı 1-1 tamamlandı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

5. dakikada Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Orta sahada Ozan Tufan'ın hatası sonucu topu kapan Cisse, pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Rodrigues'in soldan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Nsakala uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Kruse'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Dirar, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına sokulan Rodrigues'e verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında Vedat Muric'in altıpasın önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında Jailson'un eline topun çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla saha kenarında izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır, soluna uzanarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kale çizgisinin önüne çıkarak kural ihlali yaptığına karar verdi ve penaltı atışını tekrarlattı. Yine topun başına geçen Cisse, bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

53. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında Kruse, arka direkte kafayla topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Siopis ile girdiği ikili mücadelede Rodrigues'in yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Kruse, kaleci Marafona'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

61. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı vuruşundan faydalanamadı. 59. dakikada gelişen konuk takım atağında Djalma Campos ceza sahası içi sağ çaprazda Jailson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda üst direğe çarpıp havalanan meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır kontrol etti.

72. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahasına havadan uzun pasında Vedat Muric, sağ çaprazda meşin yuvarlağı altıpasa doğru çıkardı. Son anda araya giren Nsakala, Ozan Tufan'ın topa vurmasına engel oldu ve tehlikeyi savuşturdu.

Kalan dakikalarda daha atak oynayan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

AA

Etiketler: Fenerbahçe, Alanyaspor
Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Sağlık Örgütü Çin'e sağlık ekibi gönderecek

    En çok ziyaret Ayasofya Camiine

    Depremzedeler vagonlara sığındı

    Kanser tedavisinde yeni umut

    Kuveyt Parlamento Başkanı, Trump'ın planını çöpe attı

    Libya'da taraflar 'ateşkes devam etsin' dedi

    İran: Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuğa hazırız

    BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi

    Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yarına ertelendi

    AKP'den KKTC Cumhurbaşkanına tepki

    Rus heyet İdlib için Ankara'ya geldi

    Hamaney: Petrol bağımlılığından kurtulmalıyız

    Fransa'da koronavirüs yayılıyor

    İmamoğlu'ndan zam ile ilgili yeni açıklama

    Çin, Sağlık Bakanlığı'nın hayvan ithalatını durdurma kararına tepki gösterdi

    'Elazığ'da ara tatil olmayacak'

    Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu

    '2002-2019 yıllarında tren kazalarında 1678 kişi öldü'

    AKP'nin üye sayısında düşüş

    'Bir yılda çöpe giden ekmekle 500 okul yapılabilir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Herkesin “terörist”i kendine göre
    Cevher İLHAN

    Yüzde 56.7 “güncelleme” zammı!
    Zekeriyya Kocalan

    İnsan çok çok zalim, çok çok nankör
    Genel

    Trabzon'da bazı uçak seferleri iptal edildi
    Risale-i Nur'dan

    Cenâb-ı Hakk’ı tanıyan, sonsuz saadete mazhardır
    Osman ZENGİN

    Deprem, çığ ve uçak kazası...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    AKP'nin üye sayısında düşüş
    Genel

    “Açım” dedi kendini yaktı
    Mustafa Yalçın

    Keşfedilmeyi bekleyenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.