Fenerbahçe evinde galip

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Akhisarspor'un, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. 28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortaladığı topta kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı altıpas çevresinde Soldado'nun önüne düşürdü. İspanyol futbolcu, müsait durumda topu filelere gönderdi: 1-0 30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım, soldan attığı uzun pasla atağın yönünü sağ tarafa çevirdi. Topu kontrol eden Isla, meşin yuvarlağı arkadan bindirme yapan Dirar'ın önüne bıraktı. Faslı futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0 33. dakikada soldan Valbuena'nın altıpas içine etkili ortasında müsait durumda bulunan Soldado topa dokunamayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 35. dakikada Barbosa'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Bokila, Serdar Aziz'den seken topta kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldı. Meşin yuvarlağa son anda dokunan Bokila, topu yandan auta gönderdi. 39. dakikada ceza sahasında aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılan Eljif Elmas, meşin yuvarlağı Dirar'ın önüne bıraktı. Dirar'ın gelişine vuruşunda, Akhisarspor savunmasında Güray Vural topun önüne yattı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Güray'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 42'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Soldado'nun şutunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 45+3. dakikada Akhisarspor farkı 1'e indirdi. Bokila'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Aykut Çeviker'in içeriye çevirdiği topta Barbosa'nın gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1 Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 2-1 önde tamamladı. İkinci yarı 51. dakikada Valbuena'nın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti. 68. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahasının solunda topla buluşan Valbuena'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı. 85. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde meşin yuvarlak Soldado'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı. Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. AA

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