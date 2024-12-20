Fenerbahçe, Eyüpspor'a da takıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında çok kritik 2 puan yitirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başladı. Müsabakanın 26. dakikasında Ahmed Kutucu'nun golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Golün ardından çabuk toparlanan ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan sarı-lacivertliler, aradığı golü 45+4. dakikada Youssef En-Nesyri ile buldu ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Müsabakanın 65. dakikasında Dusan Tadic ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde baskı kursa da skor bulamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

En-Nesyri ligdeki 6. golünü attı

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Ligde bu karşılaşma öncesinde 5 golü bulunan 27 yaşındaki santrfor, 45+4. dakikada kaydettiği golle takımına eşitliği getirirken ligdeki 6. golüne ulaştı.

Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan En-Nesyri, son 2 lig maçında 3 gol atmayı başardı.

7 maçtır kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, son 7 resmi maçının tamamında kalesinde gol gördü.

Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamadı.

İsmail Yüksek "dalya" dedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.

Takımıyla bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 82. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 100. maçını oynadı.

Eyüpspor'un golünü eski Fenerbahçeliler hazırladı

ikas Eyüpspor'un 26. dakikada Ahmed Kutucu ile bulduğu golü eski Fenerbahçeli oyuncular hazırladı.

Bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen Caner Erkin'in savunma arkasına uzun topunu yine Fenerbahçe forması giyen Mame Thiam, golü kaydeden Ahmed Kutucu'nun önüne bırakarak asiste imza attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Çok fazla top kaybettik

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, çok fazla top kaybettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, oyun anlamında zayıf olduklarının altını çizerek, "Bireysel anlamda çok fazla hata yaptık. Seviyemizin altında performanslar sergiledik. Bu da kolektif oyunu etkiledi. Çok fazla top kaybettik, aptalca diyebileceğim çok hata yaptık. Bu maç genel anlamda zayıftı, oyunun ne kadar oynandığına bakın. Tünelde, devre arasında koridorda olanlar sonrasında ikinci yarı hakem için karmaşıklaştı. Sahadaki penaltılar başka takım için olsaydı verilirdi. Bu ülkede hakem olmak zor. Portekiz'de, İtalya'da, İngiltere'de, İspanya'da çalıştım, böylesini görmedim. İkinci yarıdaki performansımız galibiyete yeterliydi ama yaptığımız hatalarla maçı kaybedebilirdik de. Taçtan ofsayt olmayacağını herkes bilir ama sanki oyuncularımız bilmiyor gibiydi. Bir pozisyonda ileriye doğru oynasalar kaleciyle karşı karşıya kalırdı. Zayıf bir maçtı, hakem de bu zayıf maçın parçası oldu." ifadelerini kullandı.

Devre arasında takıma yapılması planlanan takviyelerle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, alınan kötü bir sonucun ardından transfer konuşmanın doğru olmayacağını belirtti.

Takımların üst seviyede bir performans ortaya koymadığı zaman doğru yapılan transferin memnuniyet oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Mourinho, şöyle konuştu:

"Kulüpte birçok anlamda iyi şartlara sahibiz. Bugün hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemler adına da zayıf bir maç oldu. Eyüpspor da, Arda beni affetsin, sonuç almak için oynamadı. Hakemler aynı pozisyonları farklı değerlendirebiliyorlar. Bu kararların puan anlamına geldiğini de biliyoruz. Olduğumuzdan daha güçlü olmalıyız. muhtemel bir kırmızı kart var mıydı, penaltı pozisyonu var mıydı, evet ama bizim de olduğumuzdan iyi olmamız gerekiyordu."

Fenerbahçe'nin sezonun kalanındaki hedefleriyle ilgili olarak konuşan Mourinho, ligde puan farkına rağmen şanslarının olduğunu söyledi.

Eyüpspor karşısında yaşanan puan kaybına karşın kimsenin kendisini şansları olmadığına ikna edemeyeceğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Ben bu şekilde düşünmeye karşıyım. Bence hala lig yarışı ortada. Kupaya katılıp katılmamamız da ortada. O da garip bir turnuva. Grupta 6 takım var, bazı takımlar evinde 2 maç, bazıları deplasmanda 2 maç oynuyor. Kulüp karar alırsa, ben bu kupada olmayı çok isterim. Çalıştığım her ülkede oranın kupasını kazandım. Portekiz, İtalya, İngiltere ve İspanya'da bu kupayı kazandım. Bu kupayı da kazanmak isterim. Avrupa Ligi'nde önce tur atlamamız gerekiyor. Biz öyle Manchester United, Tottenham, Roma gibi takımlar değiliz. Onlar arka arkaya sezonlar boyunca bu turnuvaları kazanma adayları. Ama öncelikle üst tura çıkmak için 2 maçta 3 puan almamız gerekiyor. O yüzden adım adım gitmemiz gerekiyor."

Son olarak maçın devre arasında tünelde yaşananlar hakkında konuşan Mourinho, "Sanki orada bir isyan varmış gibi kavga eden 200 kişi vardı. Hakeme vuran olmadı ama oradaki atmosferi hayal edebilirsiniz. Ama polisler iyiydi, sakinlerdi ve işlerini iyi bir şekilde yaptılar." ifadelerini kullandı.