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Fenerbahçe, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

29 Nisan 2022, Cuma 22:15
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet serisini 7. maça çıkardı.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın hemen başında 5. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra baskısını sürdüren ve bir kaç net pozisyondan yararlanamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 57. dakikada Serdar Dursun'ın ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 62. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Müsabakanın 65. dakikasında Sagal'ın golüyle şok yaşayan Fenerbahçe, 84. dakikada Miha Zajc'ın golüyle rahatladı. Gaziantep FK, 90+7'de Maxim ile panaltıdan golü bulsa da Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, son 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle 31 puan topladı.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 68'e çıkardı ve haftayı 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

Serdar Dursun, penaltıdan yararlanamadı

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçın 53. dakikasında ceza sahası içinde Serdar Dursun, kaleci Günay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Serdar, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı.

Rossi'nin 6. golü

Fenerbahçe'nin Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Ligde çıktığı son 7 müsabakada 4 gole imza atan Rossi, Gaziantep FK'yi de boş geçmedi.

Serdar Dursun gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi Serdar Dursun, gollerine Gaziantep FK karşısında da devam etti.

Maçın 62. dakikasında takımının 2. golüne imza atan Serdar, bu sezon ligdeki 14. golünü kaydetti.

Serdar, 74. dakikada yerini Enner Valencia'ya bıraktı.

Serdar Aziz derbide cezalı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Serdar, müsabakanın 80. dakikasında itiraz sonucunda gördüğü kartla derbiyi kaçırdı.

Zajc'ın 9. golü

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.

Gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan 27 yaşındaki orta saha, ligde 22 müsabakaya ilk 11'de başladı ve 9. golünü atmayı başardı.

İsmail Kartal'a tribünlerden yoğun destek

Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör İsmail Kartal'a destekte bulundu.

Maçın 3-1'e gelmesiyle yoğun sevinç yaşayan sarı-lacivertliler, yaklaşık 2 dakika boyunca tecrübeli teknik adam lehine tezahürat yaptı.

Gaziantep FK'nin penaltısı VAR'dan geldi

Gaziantep FK maçın son dakikalarında penaltı kazandı.

Müsabakanın 90+5. dakikasında Kitsiou'nun ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde Marcel Tisserand'ın eline çarptı ancak hakem devam kararı verdi.

Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Sarper Barış Saka penaltı kararına hükmetti.

AA

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