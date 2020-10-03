Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. kez karşı karşıya gelecek

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü. Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le 5. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi. Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı. 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı. AA

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