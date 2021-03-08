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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

Fenerbahçe, Konya'dan 3 puanla döndü

08 Mart 2021, Pazartesi 22:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gollerini 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz kaydetti.

Bu sonuçla ligde 18. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 58'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, böylece ikinci sırada yer alan Galatasaray ile puanları eşitledi. Haftayı averajla 3. sırada kapatan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

Szalai ve Osayi-Samuel ilk gollerini attı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Szalai, 10. maçında ilk golünü kaydetti. Osayi-Samuel ise 9. müsabakasında ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli takımın 3. golünü atan Serdar Aziz ise bu sezon 2. kez skor tabelasını değiştirdi. Serdar, ligin 5. haftasındaki Göztepe maçında da ağları sarsmıştı.

Deplasmanda 11. galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çizdiği başarılı grafiği İttifak Holding Konyaspor karşısında da sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek deplasmanda 11. galibiyetini aldı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ligde 29 haftalık süreçte dış sahada en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 2 beraberlikle hanesine 35 puan yazdırdı.

Pelkas maça devam edemedi

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi.

Pelkas, 80. dakikada Skubic ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Kafasını sert bir şekilde Skubic'in vücuduna çarpan Yunan futbolcuya hemen sağlık ekipleri saha içinde müdahale etti. Yunan futbolcu, bu müdahalenin ardından sağlık görevlileri eşliğinde sedyeyle ambulansa götürüldü.

Bilinci yerine gelen Dimitrios Pelkas'ın kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Pelkas'ın yerine 82. dakikada oyuna Mbwana Samatta dahil oldu.

Luiz Gustavo, 6 maç sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, 6 maç sonra forma giydi.

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat'ta Atakaş Hatayspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Brezilyalı futbolcu, daha sonra ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise bir müsabakada görev yapamamıştı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Jose Sosa'nın yerine oyuna giren Luiz Gustavo, böylece 34 gün sonra sahaya çıktı.

Konyaspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle yeşil-beyazlı takımın 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Ligin 24. haftasında 7 Şubat'ta Beşiktaş'a 1-0 yenilen Konyaspor, daha sonra çıktığı 4 müsabakada mağlup olmamıştı. Bu süreçte Yukatel Denizlispor (2-0) ve Yeni Malatyaspor'u (3-2) mağlup eden yeşil-beyazlı takım, Gaziantep (0-0) ve Medipol Başakşehir (1-1) ile berabere kalmıştı.

AA

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