"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fenerbahçe, Kupa 2'de 125. maçına çıkacak

03 Ağustos 2022, Çarşamba 13:58
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık ve kart cezası sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır ile çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş'ın Slovacko karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ferdi Kadıoğlu ile Joshua King, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda karşılaşmada oynayabilecek.

10 isim kadroda yok

Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi.

Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

Yeni transferler ilk kez

Fenerbahçe'de yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterecek.

Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile takviye etmişti.

Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un oynatması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. maçına Slovacko karşısında çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

Kupa 2'de 125. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 125. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 124 müsabakada 52 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 167 gol gönderirken, kalesinde 160 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 70 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 34 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 95 gol atarken, kalesinde 69 gol gördü.

AA

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de California ve Illinois eyaletlerinde de acil durum ilan edildi

    Sırbistan'dan gerilimi körükleyen açıklama: Kosova, Sırbistan'ın bir parçasıdır

    Almanya’da 2724 maymun çiçeği vakası gözlemlendi

    Yüksek Askeri Şura toplantısı yarın

    Fenerbahçe, Kupa 2'de 125. maçına çıkacak

    Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

    Temmuz ayında en çok satan hangi markalar ilgi gördü?

    Çin'den Pelosi'nin Tayvan ziyaretine kınama

    Tayvan'dan Pelosi'ye şeref madalyası

    Ukrayna'dan gelen gemi denetleniyor

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 79,6

    “Din partisi” en çok dine zarar verir

    O sanayici konuştu

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın

    7.2 milyon kişinin aylık geliri 1668 TL’nin altında

    'Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak'

    Keşke Cennet olsa...

    Halis Aygün görevden alındı

    Keşke tarımın önemini daha önce anlasaydık

    Ekonomi uçurumdan yuvarlanan çığ gibi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keşke Cennet olsa...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP İhvan’ı nasıl ortada bıraktı?
    Genel

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın
    Süleyman KÖSMENE

    Ailem kul hakkıma girmiş olmuyor mu?
    Ahmet BATTAL

    Bir ben miyim üzülen ve şaşıran?
    Genel

    O sanayici konuştu
    Genel

    “Din partisi” en çok dine zarar verir
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Sırat köprüsünde sürat
    Faruk ÇAKIR

    Kötü örneklerin verdiği zarar
    Genel

    Halis Aygün görevden alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.