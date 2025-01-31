Fenerbahçe, son 16 turu için play-off hakkı elde etti

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son 16 turu için play-off oynama hakkı elde etti.

MCH Arena'da oynanan müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Diao'nun golüyle öne geçti. Golün ardından kontrollü oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, hızlı ataklarla pozisyon üretmeyi denedi. 39'uncu dakikada planında başarıya ulaşan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği buldu ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Edin Dzeko'nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Golün ardından sarı-lacivertliler, tempoyu düşürdü. Son bölümde yan toplarla pozisyon arayan ev sahibi ekip, 86. dakikada Andreasen ile beraberliği buldu ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, bir üst tura çıkmayı başardı.

İlk yarı

5. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası civarında Dzeko'nun önüne düştü. Tecrübeli santrforun müsait durumda gelişine şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

23. dakikada soldan Szymanski'nin yerden pasında penaltı noktasının gerisinden gelişine Tadic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada Midtjylland öne geçti. Hücum yönünün solundan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Aral Şimşir'in ortasında altıpasın solunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Daio'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

39. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ani gelişen atakta Dzeko'nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin kalecinin üzerinden aşırtma şutunda top filelere gitti: 1-1.

42. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı verkaçla kaleyi önünde bulan Aral Şimşir'in şutunda top üstten auta çıktı.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Szymanski'nin ortasında altıpas içinde ön direkte topa ayak sokan Dzeko'nun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

49. dakikada sağdan topla içeri kat eden En-Nesyri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada soldan yapılan ortada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza yayında Osorio'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62. dakikada rakip yarı alanın ortasından atağı başlatan Andersson, 2 arkadaşıyla paslaştıktan sonra ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda kaleci İrfan Can'dan dönen topun gelişine Gabriel'in vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.

69. dakikada soldan Dzeko'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın müsait durumda etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Soldan taç atışında ceza sahasında oluşan karambolde uzaklaştıralamayan topun gelişine ceza sahası içinden Andreasen'in şutunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

En-Nesyri gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine devam etti.

Süper Lig'de son 6 maçında 9 gol atmayı başaran En-Nesyri, bu süreç içerisinde bir de kupada gol bulmayı başarmıştı.

Söz konusu zaman diliminde Midtjylland ağlarını da havalandırarak Avrupa'da da gol kaydetmeyi başaran En-Nesyri, sarı-lacivertlilerin son 9 resmi maçında 11. golünü attı.

Avrupa'da gol sayısını 4'e yükselten 27 yaşındaki oyuncu, 12 lig, 1'de kupada attığı gollerle bu sezon toplamda 17 gole ulaştı.

Dzeko'nun bu sezon 16. golü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon toplamda 16. golünü atmayı başardı.

38 yaşındaki oyuncu, ligde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 gol kaydetmişti.

Midtjylland karşısında 47. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2. golünü kaydetti ve toplamda 16. golüne ulaştı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Salvatore Foti: 8 maçlık sürece bakınca turu geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum

İlk yarıda çok etkili olduklarını vurgulayan Foti, "Az oyuncuyla gelmiş olmamızdan dolayı bizler için zor maç olacağını biliyorduk. Çok iyi bir ilk yarı geçirdik, topla çok iyiydik. Son 20 metrede pas tercihlerinde hata yaptık. En iyi olduğumuz bölümde golü yedik ama çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarı acı çektik çünkü oyuncu değişikliği yapmak zordu. İsmail ve Mert Hakan gibi uzun süredir oynamayan oyuncular oynadı. 8 maçlık sürece bakınca turu geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan isimlerin ileriki aşamada kendilerine fazlasıyla yardımcı olacağını aktaran Foti, şöyle devam etti:

"Takıma yeni katılanlar muhakkak bizlere yardım edecek. Lyon maçı ve bugün sayısal anlamda çok eksiklik yaşadık. Özellikle yeni yapacağımız transferler bize yardımcı olacak. Tekrardan hocamız bir liste yapacak. Hedef olarak şunu söyleyebilirim, hocamızdan öğrendiğim bir şey varsa maç maç, adım adım bakmaktır. Uzun vadeli değil, maç maç düşünmektir. 8 zorlu maçın sonunda hak ederek üst tura çıkmayı başardık. Çok zorlu maçlar oynadık ama turu geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum."

Maçın son dakikalarının kendileri için zorlu geçtiğini anlatan Foti, "Maçın son dakikaları zor anlardı, çok yorulmuştu takım. Saha içinde zor anlar yaşadık, rakip beraberliği yakalayınca diğer maçlara da bakmamız gerekti. Kolay değildi. Kazanmak için savaştık. 2-2 bitti ve bizi bir üst tura taşıdı, bu yüzden mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Foti, Göztepe ve Midtjylland maçlarından hangisinden daha çok keyif aldığı yönündeki bir soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki bu aslında alışkın olduğum bir durum. İlk defa takımın başında olmuyorum. Evimizde Göztepe maçında taraftarların oluşturduğu olduğu güzel atmosfer sebebiyle daha keyifliydi diyebilirim. Hocamız şimdi dönecek ve ben de yerime oturacağım."

Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg: Sonuçtan mutluyuz. Yolumuza devam etmek istiyoruz

Beraberliğin kendilerine yeteceği bir maça çıktıklarını hatırlatan Thomasberg, şunları kaydetti:

"Heyecanlı bir maç oldu. Beraberlik bizim için yeterli olacaktı. Beraberliği yakaladığımızda Fenerbahçe kulübesinde biraz panik oldu. 1 gol onlar için de fark oluşturabilirdi. Sonuçtan mutluyuz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendimizi hazır tutuyor ve inanıyoruz. Bugün iyi bir görüntü sergiledik. Takımımdan, enerjisinden ve verdikleri mücadeleden memnunum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Büyük teknik direktörlere karşı mücadele etmenin her zaman heyecanlı olduğunu aktaran Thomasberg, olası Galatasaray eşleşmesine ilişkin ise "Hedefimiz play-off'a gitmekti, bundan memnunuz. Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Galatasaray'a karşı da iyi mücadele ettik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gitmek atmosfer açısından biraz farklı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.