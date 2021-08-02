Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak. AA

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