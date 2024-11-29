Fenerbahçe, zorlu Prag deplasmanından 3 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 8'e çıkardı.

Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Chory'nin golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 35. dakikada golcü oyuncusu Dzeko'yla beraberliği yakaladı.

Maçın 78. dakikasında Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 85. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren isim oldu.

Faslı futbolcu, Tadic'in pasında yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım; Twente ve Manchester United beraberliklerinin ardından AZ Alkmaar'a deplasmanda mağlup olmuştu. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Slavia Prag deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle puanını 8'e yükseltti.

İlk yarı

7. dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod, yerden ceza sahasına ortaladı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.

12. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Michez'den topu kapan Samet Akaydın, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı Boril'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

17. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumda gole yaklaştı. Szymanski'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine girip Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Chory kafa vuruşunu yaptı ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.

35. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, ceza yayına hareketlenip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kinsky'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarı

53. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Kinsky, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

72. dakikada soldan ceza sahasına giren Diouf'un ceza sahasına ortasında Doudera'nın yakın mesafeden vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

85. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Dusan Tadic, topu kale sahası önünde uygun durumdaki En-Nesyri'ye çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Kinsky'ye çarparak filelere gitti: 1-2.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Slavia Prag karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Edin Dzeko'nun hakem Sascha Stegemann'la yaşadığı diyalogda araya girmeye çalışan Fred, bu sırada hakeme dokunduğu gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Fred'in gördüğü kart sonrasında teknik direktör Jose Mourinho, hakeme tepki gösterdi.

Brezilyalı oyuncu daha önce Twente ve AZ Alkmaar deplasmanlarında sarı kart görmüştü.

Fred, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında iç sahada oynanacak Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.

Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Slavia Prag karşısında ilk yarıda kaydettiği golle bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü attı.

Müsabakanın 35. dakikasında Szymanski'nin pasıyla ceza yayına hareketlenip sert bir vuruşla topu filelere gönderen Dzeko, skoru da 1-1'e getiren isim oldu.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 4 gol kaydeden Dzeko, Slavia Prag karşısında gol sayısını 12'ye çıkardı.

En-Nesyri üst üste 3 Avrupa maçında gol buldu

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, 85. dakikada Tadic'in pasında skoru 2-1'e getiren isim olurken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Üçüncü haftada oynanan Manchester United müsabakasında bu sezon Avrupa'daki ilk golünü atan Faslı oyuncu, AZ Alkmaar deplasmanında da sarı-lacivertli ekibin tek sayısını kaydetmişti.

Slavia Prag karşısında oyuna 78. dakikada girip 7 dakika sonra takımını öne geçiren Youssef En-Nesyri, galibiyette de önemli bir pay sahibi oldu.

Golcü futbolcu, üst üste 3 maçta attığı gollerle kendisinin de Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun gol atma serisine ulaştı.

Avrupa'da kalesini koruyamıyor

Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı dokuzuncu Avrupa maçında da kalesinde gol gördü.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lugano maçlarıyla başlayan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 4-3 kazanırken sahasındaki müsabakadan da 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bir sonraki turda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakip sahada 2-1 mağlup olurken, sahasında 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Bu kulvarda beşinci maçına çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri; Union Saint-Gilloise'u 2-1 mağlup ederken, Twente ve Manchester United karşılaşmalarından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

AZ Alkmaar'a rakip sahada 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 2-1 galip gelirken bu sezonki 9 Avrupa maçının tamamında kalesinde gol görmüş oldu.

Fenerbahçe bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Fenerbahçe'nin ilk deplasman galibiyeti

Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez deplasmanda kazandı.

Sezona iç sahadaki Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli takım, ardından Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. İç sahadaki Manchester United beraberliğinin ardından deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Müsabakayı 19 bin 308 taraftar izledi

Slavia Prag-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünler tamamen doldu.

Müsabakanın ikinci yarısında yapılan anonsta, stadyumda 19 bin 308 taraftarın yer aldığı belirtildi.

19 bin 370 kapasiteli Eden Arena'da yapılan anonsa göre 62 koltuk boş kaldı.

"Takımım bugün harika bir performans sergiledi.

Eden Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, Sebastian Szymanski hakkında sorulan soruyu cevaplayarak sözlerine başladı.

Takımla ilgili soru sorulmasını beklediğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Takımım bugün harika bir performans sergiledi. Kendisi dün durumu şüpheli olan oyunculardan birisiydi. Kulübede hiç opsiyonum yoktu. Özellikle defans ve orta sahada opsiyonum yoktu. O da takım gibi her şeyini verdi. Takımım zor anlarda dengeyi korumayı başardı. İlk yarıda Slavia Prag daha iyi taraftı. Ancak ikinci yarıda bazı düzenlemeler yaptık, oyuncularımız da pozisyon üretecek boşlukları buldu. İkinci yarıdaki performansla bu önemli galibiyeti aldık. Şimdi 8 puandayız, 2 maçımızı evimizde oynayacağız. Evimizde kaderimizi belirleme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımız baskıyı hissetti"

AZ Alkmaar deplasmanındaki oyunla bugün oynanan futbol arasındaki farkın kıyaslanamaz seviyede olduğunu vurgulayan Jose Mourinho, şöyle devam etti:

"Tamamen iki farklı maçtı. Aslında Alkmaar maçına rahat gitmiştik ama bugün oyuncularımız baskıyı hissetti. Oynadığımız ilk maçtan itibaren üst tura çıkabilecek durumdaydık sıralamada. Baskıyı hissettik, bugün en azından puan almamız gerektiğini biliyorduk. Oyuncularım da bunun bilinciyle maça çıktı. İyi odaklandılar maça. İlk yarıda rakibimize 2-3 pozisyon verdik. Rakibin yaptığı ortalarda iyi pozisyon almayı beceremedik. İkinci yarıda takım daha dengeli ve özgüvenliydi. Rakip adam adama oynuyordu ve böyle takımlar, zaman ilerledikçe gücünü kaybetmeye başlıyor. Bunun ardından da gol geldi. Golün gelmesini bekliyordum. İkinci yarıda iyi olan taraf bizdik. Bugün 5 oyuncumuz kart gördü. Kulübede elimde kimse yoktu ama oyuncularım bugün gerçekten çok cesurdu, galibiyeti hak ettiler."

Rakibin adam adama markaj yaptığını ve bu tip takımların maç boyunca aynı şekilde devam edemeyeceğini dile getiren Mourinho, "2 orta saha oyuncuları sarı kart görmüştü. Aslında biraz şanslılar çünkü bu oyunculardan birisi ikinci sarı kartını görmeliydi. Orta sahadaki isimler sarı kart görünce faul yapamaz duruma geliyorlar ve bire birlerdeki güçlerini kaybettiler. Sonrasında En-Nesyri oyuna girdi. Bugün kulübede 4 ofansif oyuncum vardı. Böyle durumlarda bir strateji bulmaya çalışıyorsunuz." açıklamasında bulundu.

"Samet ilk günden itibaren sıkı şekilde çalıştı"

Bu sezon Avrupa'da ilk maçına çıkan Samet Akaydin ve takımdaki forvet oyuncuları hakkında konuşan Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın hücumda çok önemli isimlere sahip olduğunun altını çizdi.

Dzeko, En-Nesyri ve Cenk Tosun'un çok önemli futbolcular olduğunu vurgulayan Jose Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepsi çok iyi isimler. Cenk diğer oyunculara göre daha az süre alıyor ama daha az süre alması, iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Gerçekten elimde çok iyi 3 forvet var. Dzeko ile En-Nesyri'yi de maç planına ve içinde bulunduğumuz duruma göre kullanmaya çalışıyorum. Goller atıyorlar ama gol dışında yaptıkları da harika. Samet bir profesyonelin olması gerektiği gibi yapıyor. Çok çalışarak para kazanılır. Bir futbolcu, hocası ona fırsat verdiğinde oynayarak para kazanır. Konuşarak, ağlayarak ya da menajerini gazetelere konuşturup sorun oluşturarak para kazanılmaz. Samet ilk günden itibaren sıkı şekilde çalıştı, fırsatın gelmesini bekledi. 3 maçtır oynuyor ve üst seviyedeydi, onun adına gerçekten çok mutluyum. Birkaç haftadır Becao ve Çağlar'ın oynamayacağını biliyordum. Djiku ve Samet ile oynayacağımı da biliyordum. Bu önemli maç öncesinde onları birlikte oynatarak aralarında kolektif bir iş çıksın istedim. Onlar adına mutluyum."

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky: Acı veren bir yenilgi oldu

Eden Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trpisovsky takımının maçta güzel oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerine dikkati çeken Trpisovsky, "Maçın sonunda puan alamadık. Verimlilik açısından başarılı olamadık. Son vuruşlarda becerikli davranamadık. Rakip takım ise Edin Dzeko'nun bulduğu tek şansla gol attı. İlk yarıda daha iyiydik. İkinci yarı maç ortadaydı. Acı veren bir yenilgi oldu. Kaybetmek istemiyorduk ama maalesef yaptığımız hatalar sonucunda gol yedik. Takımım güzel oynadı. Defansta böyle ciddi bir hata yaptığımızı hatırlamıyorum. Maalesef bu maçtan puansız ayrıldık." açıklamasını yaptı.

Çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini ancak sakin kalamadıklarını dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

"Net pozisyonları gole dönüştüremiyoruz. Rakibimiz ise bulduğu tek tük pozisyonlarda golleri attı. Bu durum özgüvenimizi olumsuz etkiliyor. Bugün savunmada çok büyük 2 hata yaptık. Hem Dzeko hem de En-Nesyri, bu hataları cezalandırdı. Çok başarılı futbolcular ve başarılı vuruşlarla golü buldular."

Trpisovsky, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımız boyunca takip ettiğimiz bir antrenöre karşı maça çıktık. Her gittiği takımda kendi stilini gösteriyor. Bu yaptığı hazırlığı Roma'dayken de görmüştük. Mourinho gittikten sonra Roma'nın nerede olduğunu görüyoruz. Bugün evimizde çok büyük bir takıma karşı oynadık."