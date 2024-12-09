"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

FIFA, Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a da 6 puan silme cezası verdi

09 Aralık 2024, Pazartesi 19:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA tarafından Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a da 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan, Nesine 2. Lig temsilcisi Giresunspor'a da 1 dosyadan 6 puan silme cezası verildiği aktarıldı.

Giresunspor'dan FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezası hakkında açıklama

Nesine 2. Lig temsilcisi Giresunspor, FIFA'nın verdiği 6 puan silme cezasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 18 Mayıs 2024'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulla göreve başlayan yönetim kurulunun, geçen sürede kulübün işleyişi konusunda yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirdiği belirtildi.

Kulübün geçmiş yönetimlerden gelen borçları içeren dava dosyalarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Gelinen süreçte bu dosyalardan doğan ve vadesi geçmiş eski futbolcu borçları nedeniyle transfer tahtamızın 4 transfer döneminden bu yana kapalı olduğu da tüm kamuoyunun malumudur. Buna ek olarak yine geçmiş dönemlerden gelen yabancı futbolcu, SGK ve vergi borçları nedeniyle TFF ulusal kulüp lisans mali kriterlerini karşılayamamamızdan dolayı TFF tarafından kulübümüze 3 puan silme cezası verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Takımın eski futbolcularından Marko Milinkovic'in alacaklarına karşılık FIFA nezdinde dava açtığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncunun avukatlarının FIFA nezdinde açtığı dava neticesinde kulübümüze 6 puan silme cezası daha verildiğini üzülerek ifade etmek isteriz. Yönetim kurulumuz olarak Giresunspor'umuzu yaşatmak için elimizden gelen bütün özveri ve gayretle kulübümüzün karşı karşıya olduğu ve geleceğini tehdit eden tüm bu sorunlarla tek başımıza mücadele ettiğimizin de bilinmesini isteriz. Tarih, Giresunsporumuzu karanlığa itenleri ve içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak için çaba sarf etmeyenleri asla affetmeyecektir."

AA

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avusturya, Suriyelilerin iltica başvurularını askıya alacak

    İsrail, Suriye'deki saldırılarına devam ediyor

    Serbest bırakılacak esirlerin listesi Hamas tarafından Mısır’a sunuldu

    Devlette israf var

    Okullarda akran zorbalığı alarmı

    AB'den Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

    Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 45 bine dayandı!

    Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Kahve, sindirim sistemine ve bağırsak sağlığına iyi geliyor

    2024 kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacak tahmini doğrulandı

    Netanyahu Suriye'ye de göz dikti! ''Golan Tepeleri "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak''mış!

    İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

    Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına bekleniyor

    Artvin-Arhavi'de heyelan altında kalan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

    Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı

    Asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı yarın

    SMO, Münbiç'i de PKK/YPG teröründen temizledi

    'İktidar emekliye hesap verecek'

    Artvin'deki büyük heyelanda kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda son durum?

    En Çok Okunanlar

    Hasan ŞEN

    “Seccadeler ne zaman suç aleti oldu?” - Risale-i Nur'un yasaklandığı zamanlarda, bir deniz macerası
    Osman ZENGİN

    Bursa’nın fedakâr ve fedaîsi Hüseyin Dursun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Devlet millete öfkeli davranırsa...
    Faruk ÇAKIR

    Suriye huzura kavuşacak mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kardeşlerinizin meziyet, fazîlet ve şerefleriyle iftihar ediniz!”
    Genel

    Netanyahu Suriye'ye de göz dikti! ''Golan Tepeleri "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak''mış!
    Ahmet BATTAL

    Kamu personel rejiminde israf ve TBMM
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, benî Âdem’i ihmal eder mi?
    Genel

    İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.