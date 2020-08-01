Fransa Lig Kupası 9. kez PSG'nin oldu

Fransa Lig Kupası finalinde, Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta, Olympique Lyon'u penaltılarla 6-5 yenerek 9. kez kupanın sahibi oldu.

Stade de France'da oynanan Fransa Lig Kupası final maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Olympique Lyon karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve uzatmaya gidildi. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı final maçında rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan PSG, Fransa Lig Kupası'nın sahibi oldu. Kupayı 9. kez müzesine götürdü PSG, bu sezon Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ve Fransa Kupası'ndan sonra Fransa Lig Kupası'nı da müzesine götürdü. PSG, tarihinde Lig Kupası'nı dokuzuncu kez kazanmış oldu. AA

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