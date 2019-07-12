Fransız yıldız Barcelona'da

Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Atletico Madrid Kulübüne 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya transfer oldu.

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'nden 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek ayrılan Fransız forvet Antoine Griezmann, Barcelona'ya transfer oldu. Atletico Madrid ile Barcelona kulüplerinin aralarında anlaşamamalarından dolayı 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini avukatları aracılığıyla La Liga kurumuna ödeyen Griezmann'ın gelecek 5 sezon Barcelona'da oynayacağı açıklandı. Fransız futbolcunun Atletico Madrid ile ilişkisini kesmesinden birkaç saat sonra resmi açıklama yapan Barcelona Kulübü, Griezmann ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. Barcelona, Griezmann için 800 milyon avroluk serbest kalma bedeli açıklarken, bunun, futbol dünyasında şimdiye kadar belirlenen en yüksek serbest kalma bedeli olması dikkati çekti. AA

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