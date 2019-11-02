Galatasaray 3 puana 2 golle uzandı

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

3. dakikada Babel'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Andone'nin kafayla vurduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

15. dakikada Galatasaray, öne geçti. Ömer Bayram'ın soldan altıpasa gönderdiği ortada ön direkteki Talbi'nin kafayla ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

17. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla bulunan Şener Özbayraklı'nın şutunda Melnjak'ın müdahalesini hakem Abdulkadir Bitigen kolla oynama olarak değerlendirdi ve penaltıya hükmetti. 18. dakikada penaltıyı kullanan Babel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ters köşeye gönderdi: 2-0

26. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve sarı-kırmızılı ekip devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarı

53. dakikada Umar'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak'ın sol çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

82. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Emre Mor'un uygun durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Emre Mor'un soldan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Andone'nin kafayla vurduğu topu kaleci Tarık Çetin güçlükle çıkardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Andone'nin ikinci denemesinde ise top yandan auta çıktı.

İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Sahasında bileği bükülmüyor

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde puanını 16'a çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray söz konusu süreçte 34 galibiyet gelde ederken, 7 karşılaşmada berabere kaldı.

Babel gol sayısını 4'e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ligde bu sezon 4. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncusu olan Babel, daha önce İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, ikinci yarıda geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık geçiren Şener Özbayraklı, kenar yönetimine oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Maçın 54. dakikasında Şener Özbayraklı'nın yerine Mariano Filho oyuna dahil oldu.

Çaykur Rizespor'da da sakatlık yaşayan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine 56. dakikada Tarık Çetin oyuna girdi.

Fatih Terim sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın 72. dakikasında sarı kart gördü.

Hakem Abdulkadir Bitigen, sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone'ye yapılan faule itirazları nedeniyle Terim'e sarı kart gösterdi.

Bu arada karşılaşmayı 29 bin 861 taraftarın statta izlediği açıklandı.

Galatasaray cephesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forma giyen bütün oyuncuların elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Fatih Terim, beraber oynama kültürlerini arttırmaları gerektiğini anlatarak, "Bugün bütün arkadaşlarımızın elinden geleni yaptığı bir oyun oldu. Beraber oynama kültürümüzü arttırmamız ve değişikliklere hazır olmamız lazım. Bunları geliştirerek devam ettiğimizde çok daha başarılı bir takım olacağız. Bugün özellikle ilk 25 dakika devamlı atağı tazeleyen bir Galatasaray vardı. Bu hepimizin beklediği ve özlediği bir şeydi. Geneli baktığımızda bir tane hariç pozisyon vermedik. Daha önce yediğimiz kontraları yemedik. Çok da pozisyon bulduk. Topsuz alana koşan oyuncu sayımızı arttırdığımız zaman çok daha etkili bir takım olacağız. Genel olarak bugünden memnunum." diye konuştu.

Terim, maçta bazı önemli futbolculara görev vermemesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben 30 seneyi aşkındır teknik direktörlük yapıyorum. Bugüne kadar 11'de olan hiçbir oyuncunun 'Çok teşekkür ederim bu formayı bana verdiniz.' dediğini duymadım. Dolayısıyla oynamayan oyuncunun 'Ben neden yokum.' deme hakkı olmamalı. Üzülmeli, reaksiyon göstermeli... Bunları kabul edebilirim. Bunu, hep beraber oynayacağız. Haftada zorluk derecesi yüksek 3 maç oynuyoruz. Kolay değil bunlar. Nasıl bir oyuncu grubuna forma verdiğiniz zaman diğerleri saygı duyuyorsa, herkes de duyacak. Ancak kolay kabul etmemeli. Onu da antrenmanlarda, davranışlarıyla ve forma verildiği zaman sahada gösterecek. Adaleti temin etmeye çalışıyoruz."

Tecrübeli teknik direktör, karşılaşmada sarı kart görmesiyle ilgili "Kural gereği sarı kartı hak ettim. Çizgiye basmıştım ama isteyerek basmadım. Kural doğru işledi." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncuların geleceğine harcama yapmamız lazım"

Fatih Terim, genç oyuncuları Yunus Akgün ve Emin Bayram ile bugün sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, "Atalay Babacan ve Mustafa Kapı ile de sözleşme imzalanacak. Orada bir sıkıntımız yok. Zaten altyapıya bakış açımızı biliyorsunuz. Ülke olarak transfer yaparken oyuncuların geçmişine harcama yapıyoruz, halbuki geleceğine harcama yapmamız gerekir. Bunu Galatasaray'ın prensibi haline getirmeliyiz. Bu, zaten altyapıya bakış açımı gösteriyor. Galatasaray, kendisine faydalı olacak oyuncuları bırakmaz." şeklinde görüş belirti.

Terim, Taylan Antalyalı'nın kadroda olmamasıyla ilgili bir soru üzerine, "Bu kadar çok konuşulmasını yadırgadım. Taylan'ın Galatasaray'da oyununu seyrettiler mi, ne vereceğini biliyorlar mı çok merak ediyorum. Taylan'ı böyle bir maçta riske atar mıyım. Onun zamanı var. Galatasaray'ın bu konudan önemli birçok sorunu var." ifadelerini kullandı.

Falcao'nun durumu

Fatih Terim, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır tedavi gören Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun bir süre daha takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Falcao'nun tedavisi için yarın İspanya'ya gideceğini aktaran Terim, "Falcao, orada bizi ziyaret emek için kampımıza gelecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid maçında oynamaz, hatta Gaziantep ile yapacağımız maçta da oynayamayacak. Ondan sonra milli takım arası var. Aradan sonra takıma katılabilir. En az 10 gün İspanya'da tedavi görmeye devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.