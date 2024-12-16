Galatasaray, 90+8'de 3 puana ulaştı - Trabzonspor'un son 7 maçta 5. yenilgisi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u Michy Batshuayi'nin son anlarda attığı golle 4-3 mağlup etti.

8. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

10. dakikada Mendy'nin yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Muslera soluna uzanarak topu kornere çeldi.

12. dakikada Visca'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Banza, bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top yandan kornere çıktı.

17. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cham'ın sağ taraftan ortasında ön direğe hareketlenen Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-1

28. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu, kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Mertens'in uzun pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

33. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

35. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren Sallai'nin pasında Barış Alper, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı ayağı ile kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Banza, ceza sahası sağ kanadında mücadele ettiği Abdülkerim Bardakcı'dan kaptığı top sonrası sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2

55. dakikada Draguş'un ortasında Banza, topu altıpas çizgisi önündeki Ozan Tufan'a indirdi. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3

63. dakikada Galatasaray penaltıdan durumu 3-3'e getirdi. Malheiro'nun Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, pozisyonun bitmesinin ardından VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-3

67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

68. dakikada ceza sahasına giren Barış Alper'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu çeldi.

90+1. dakikada Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazda boş bir şekilde topla buluşan Draguş, vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa müdahale ederek gol olmasını engelledi.

90+5. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan topa uzanarak golü önledi.

90+8. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Batshuayi, arka direkte topa kafayla filelerle buluşturdu: 4-3

Müsabaka, 4-3 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray zirvedeki puan farkını korudu

Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 yenerek zirvedeki puan farkını korudu.

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Dries Mertens'in golüyle öne geçti. Özellikle sol kanadından gelişen ataklarda sıkıntı yaşayan Galatasaray, 17. dakikada Ozan Tufan'ın golüne engel olamayınca 1-1 eşitlik sağlandı. Sonrasında oyunun kontrolünü alan ev sahibi ekip, 29. dakikada Yunus Akgün'ün attığı şık golle yeniden üstünlük kurdu: 2-1. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ile net pozisyonlardan yararlanamasa da devre arasına önde girdi.

İkinci yarıya daha iyi giren taraf Karadeniz temsilcisi oldu. Bordo-mavili ekip, 51. dakikada Simon Banza, 55. dakikada ise Ozan Tufan'ın ayağından bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Galatasaray, rakibine Michy Batshuayi'nin 63. dakikada penaltıdan attığı golle cevap vererek skora bir kez daha denge getirdi: 3-3. Maçın geri kalan bölümünde girdiği birçok pozisyonda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçemeyen Galatasaray, 90+8. dakikada Batshuayi'nin kafa golüyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 15. maçında 13. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 41'e çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Trabzonspor ise 5. kez mağlup olarak 16 puanda kaldı.

Son 19 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Batshuayi son dakikada 3 puanı getirdi

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, attığı 2 golle maça damga vurdu.

Sezon başında takıma katılan 31 yaşındaki santrfor, 14'ü Süper Lig'de olmak üzere toplamda 23 resmi maçta forma giydi. Genellikle sonradan oyuna giren Batshuayi, Trabzonspor ağlarına gönderdiği 2 gol birden göndererek galibiyeti getiren futbolcu oldu.

Yıldız santrfor, Süper Lig'de 6, toplamda da 8 gole ulaştı.

Batshuayi, maçın ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşarken taraftarın isteğiyle klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü başlattı.

Mertens ligde 4. kez ağları sarstı

Galatasaray'ın 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımla tüm lig maçlarında forma giyen tecrübeli futbolcu, 4. haftadaki Adana Demirspor, 5. haftadaki Çaykur Rizespor ve 6. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından Trabzonspor müsabakasında da fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde 4 gole ulaşan Mertens, toplamdaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Galatasaray'daki 3. sezonunu geçiren Belçikalı yıldız, 108. resmi müsabakada 24. golünü attı.

Yunus Akgün durdurulamıyor

Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızı Yunus Akgün, gollerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 5 gol kaydeden Yunus, Süper Lig'de ise 15. müsabakada 4. kez gol sevinci yaşadı.

Abdülkerim'in büyük hatası golle sonuçlandı

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, yaptığı büyük hatayla takımının gol yemesine neden oldu.

Müsabakanın 51. dakikasında Denis Draguş'un pasında sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerine gelen top için Simon Banza ile mücadele eden Abdülkerim, meşin yuvarlak ile rakibinin arasına girdi. Topun auta çıkmasını bekleyen Abdülkerim'den sıyrılan Banza, meşin yuvarlağı son çizgi üzerinde kaptı. Ceza sahasına girip açısını düzelten bordo-mavili futbolcu, düzgün bir vuruşla ağları havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Abdülkerim, uzatmada takımını "ipten aldı"

Yaptığı hatayla takımının gol yemesine neden olan Abdülkerim Bardakcı, 90+1. dakikada ise çizgi üzerinde çıkardığı topla takımını maçta tuttu.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Denis Draguş, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı. Rumen santrforun yaptığı vuruşta Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa son anda Abdülkerim dokundu. Gole giden topu kesen tecrübeli stoper, takımının yenik duruma düşmesini önledi.

Galatasaray VAR ile penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası içinde Pedro Malheiro ile mücadele eden Dries Mertens yerde kaldı. Önce devam kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR'daki Onur Özütoprak'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi. Sağlam, Malheiro'nun Mertens'in ayağına vurduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Sallai, Kayserispor maçında cezalı

Galatasaray'ın Macar hücum oyuncusu Roland Sallai, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Karşılaşmanın 65. dakikasında hakem Kadir Sağlam'ın sarı kart gösterdiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezonki 4. kartını gördü. Cezalı duruma düşen Sallai, ligin 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

Jakobs, 5 maç sonra forma giydi

Senegalli sol bek Ismail Jakobs, 5 maç sonra sarı-kırmızılı formayı terletti.

Ligin 12. haftasında Samsunspor ile yaptığı müsabakada sakatlanan Jakobs, sonrasında Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada forma giyemedi. Hafta içinde sakatlığını atlatan 25 yaşındaki sol bek, mücadelenin 75. dakikasında Berkan Kutlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Yusuf Demir, Süper Lig'de 3 ay sonra sahada

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, Süper Lig'de 90 gün sonra forma giydi.

Ligde son olarak 17 Eylül'de Gaziantep FK ile yapılan üçüncü hafta erteleme müsabakasında sarı-kırmızılı formayı terleten Yusuf, ardından yapılan 9 lig karşılaşmasında görev yapamadı.

Yusuf, bu süreçte sadece 3 Ekim'de oynanan RFS müsabakasında 4 dakika süre bulabildi.

Trabzonspor, son 7 maçta 5. kez yenildi

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, son 7 Süper Lig maçında 5. kez mağlup oldu.

Ligin 10. haftasındaki Göztepe maçıyla başlayan süreçte bordo-mavili ekip, 7 maça çıktı. Trabzonspor, sırasıyla Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a yenildi. 13. haftada Adana Demirspor'u mağlup eden Şenol Güneş'in öğrencileri, ardından Corendon Alanyaspor'a mağlup oldu. Bir hafta sonra Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzon temsilcisi, son olarak Galatasaray'a da mağlup olarak kötü gidişi durduramadı.

Ozan Tufan'ın 2 golü yetmedi

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın attığı 2 gol, puan için yeterli olmadı.

Sezon başından kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla 11. Süper Lig maçına çıktı. Müsabakanın 17. dakikasında ağları sarsan Ozan Tufan, Karadeniz temsilcisindeki ilk gol sevincini yaşadı. Ozan, 55. dakikada attığı golle takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

Banza, ligde 10. golünü attı

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu santrforu Simon Banza, Süper Lig'de 10 gole ulaştı.

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralanan Banza, Karadeniz temsilcisinde 12. Süper Lig maçına çıktı. 28 yaşındaki santrfor, Galatasaray karşısında skoru 2-2'ye getiren golü atarak ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bizim için zorlu bir dönemde çok önemli bir maçı kazandık

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un attığı üçüncü golde topun dışarıdan çevrildiğini iddia eden Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için kulübemizin daha kalabalık olduğu, sakatlarımızın döndüğü ancak hepsini içimiz rahat bir şekilde kullanamayacağımız gündü. Maça iyi başladık. Golle başladık ama geçiş hücumunda golü yedik. Ardından 2-1 öne geçtik. Ondan sonra üçüncü golü atabilecek pozisyonları yakaladık. İkinci yarı Trabzonspor hücum hattındaki en iyi maçlarından birini oynadı. Biz de savunmada en kötü maçlarımızdan birini oynadık. Bu ikisi birleşince kalemizde goller gördük. Bir tanesi net bir şekilde dışarıdan çevrildi. Hem yardımcı hakem görmedi hem de VAR'dan dönmedi. Geri düşmemizin ardından pozisyonlara girdik. Maçı 4-3 kazandık. Skor 3-3 iken Trabzonspor'un da net pozisyonu vardı. 4-3 geri düşebilirdik. Abdülkerim'in müdahalesiyle golü önledik. Kadro olarak en iyi olmadığımız günde galip geldik. Bizim için zorlu bir dönemde çok önemli bir maçı kazandık. Trabzonspor'u da oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Onlar da bugün en iyi maçlarından birini oynadı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Altı puanlık farkı koruduk. Psikolojik olarak aynı güçle devam ediyoruz."

Pozisyonu bir hakem hocasına sorduklarını aktaran Buruk, "VAR'ın neden devreye girmediğini öğrenmek için bir hakem hocasına sorduk. Bize bunun bir skandal olduğunu söyledi. Berkan kafayla uzaklaştırdığı için atak fazının değiştiğini de duyduk ama benim konuştuğum hakem hocası skandal olarak nitelendirdi." diye konuştu.

"İki takım da çok pozisyon verdi"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, iki takımın da savunmada iyi performans sergilemediğini söyledi.

Trabzonspor'un planını bilmelerine rağmen pozisyon verdiklerini aktaran Buruk, "Trabzonspor'un geriden oyun kurmasını değil uzun toplar atmasını bekliyorduk. Bunu bile bile gerimizde top verdik. Kafa topları, ikinci toplarda sıkıntı yaşadık. Savunma anlamında en güçlü ve formda olduğumuz bir gün değildi. Tabii ki oyuncularımız iyi niyetli yapmaya çalıştı. Yediğimiz ilk gol çok komik bir şekilde geçiş golü yedik. Sizin için çok zevkli bir maç oldu. Şenol hoca ve benim için defansif açıdan çok pozisyon verdiğimiz bir karşılaşmaydı. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Ancak bugün ilk defa bir arada oynayan bir savunma dörtlüsü vardı. Bizim için zor ve kritik bir gündü." şeklinde görüş belirtti.

"Batshuayi'ye güveniyorum"

Okan Buruk, sonradan oyuna aldığı Michy Batshuayi'ye güvendiğini söyledi.

Belçikalı santrforun performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Batshuayi'den beklentimiz çok yüksek. İlk 11 başladığı bazı maçlarda bize bunu veremedi. Ancak ona güveniyoruz. İlk 11'de de şans vereceğiz. Özellikle Barış'ın hızını kullanmak istedim. Yunus ve Sallai'nin de kanatlardan hareketliliğini kullanmak istedik. Hücumda istediğimiz verimliliği aldık." diye konuştu.

Buruk, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in kadroya alınmamasıyla ilgili, "Yusuf Demir de yabancı statüsünde. Onunla birlikte 12 yabancı oyuncumuz vardı. Yusuf'a bu zamana kadar çok az şans verdim. Kendisinden ileri dönük beklentim yüksek. Yunus ve Barış gibi önemli bir performans verme potansiyeli var. Hakim Ziyech yerine Yusuf'u tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

"6 puanlık farkı sürdürmek değerli"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mutlu sona ulaşmaları durumunda Trabzonspor maçının kırılma anlarından biri olacağını söyledi.

Son anlarda gelen golle aldıkları galibiyete değinen Buruk, "Maç sonunda sevinci hep birlikte yaşamak çok önemli. Şampiyonluk yolunda herkesin bir arada olduğu, paydaş olduğu sevinçler çok değerli. Geçen seneki Kasımpaşa maçını hatırladık. O şampiyonluğa daha yakın bir yerdeydi. Trabzonspor'a karşı oynadık. 6 puanlık farkı sürdürmek galibiyetin değerli olduğunu gösteriyor. Bu sezon şampiyonluğu kazanırsak bu maçın çok büyük payı olduğunu söyleyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Yenilgiden dolayı üzgün ve kızgınız

Lider ve moralli bir takıma karşı oynadıklarını aktaran Güneş, "Bizim de kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bunun için sahaya çıktı. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı. İki takım kazanmaya odaklandığı için git-gelli pozisyonlar oldu. Son dakikada duran toptan gol yedik. Tüm oyuncularımız oradaydı. Yüksek toplarda etkili olmamıza rağmen ilk kez duran toptan gol yedik. 4-3 galibiyetle dönmeyi beklerken mağlup olduk. Deplasman takımı olarak burada 3 gol atmak, fazlasını atabilecek pozisyonları bulmamız bizim için olumlu. Maçın geneline bakınca oyuncularım elinden gelen gayreti ortaya koydu. Hepsine emekleri için teşekkür ederim. Yenilgiden dolayı üzgün ve kızgınız. Şanssızlığımız da var. Son dakikada böyle bir gol yemek bizim için ağır oldu." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, oyuncularının performansını överek, "Bu golle değil, başka şekilde mağlup olsak bu kadar üzülmezdim. Hata yapmamamız pozisyonlardan biriydi. Deplasmanda 3 gol attığınız rakibe 4-5'i bulmanız gerekirdi. Ben iyi tarafından bakıyorum. Bütün oyuncular savaştı. Böyle devam etmeleri gerek." ifadelerini kullandı.

Oyun olarak olumlu şeyler olduğunu aktaran Güneş, "Sonuçların olumsuz olması takım üzerinde stres yapıyor. Bu her takımda yaşanacak hadise. Oyun arzusu ve istek olarak iyiye gidiyoruz. Galatasaray gibi yerleşik, birlikte oynayan ve moralli bir takıma karşı eksiklerimizi görmek bir avantaj. Bugün üç puan kaybettik. Bugün kazansaydık çok daha büyük bir ivme kazanabilirdik. Takım oyunu ortaya koyacak bir kadroyu çıkarmamız gerek." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda Trabzonspor'a yakışmayan bir durumdayız"

Şenol Güneş, bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını ve bir an önce ayağa kalkmaları gerektiğini söyledi.

Maçın hakemi Kadir Sağlam'ın performansının sorulması üzerine bordo-mavili takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Şu anda hakemliği düzeltmek durumunda olan ben değilim. Zaten yetkililer her gün konuşuyor. Filler tepişiyor, çimler eziliyor hikayesi var. Biz hakem hatalarından çok çektik. Bunu Okan (Buruk) hoca ve Fenerbahçe de söyledi. Bu maçta bariz hata yoktu. Golümüzün, penaltımızın verilmemesini çok gördük. Biz futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Öyle bir takım yapacağız ve düzeleceğiz. Şu anda Trabzonspor'a yakışmayan bir durumdayız. Taraftara da söyleyecek sözümüz yok. Tek şansımız var bu futbolu devam ettirmek, yeni bir takım yapmak, eksiklerimizi düzeltip yeniden ayağa kalkmak."

Hakem performanslarıyla ilgili konuşmak istemediğini dile getiren Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaçınıyorum, konuşmak istemiyorum. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. Genç hakemlere destek olunması lazım. Ancak takımların canı yanıyorsa burası eğitim yeri de değil. Kulüplere yazık. Gidip 2. Lig'de hazırlansın. Ben hakem konusuna girmek istemiyorum. Takım oluşturmaya çalışıyorum. Oyuncularıma rakibe ve hakeme bakmadan kendi performanslarını sergilemesini söyledim. Oyuncularımız çok etki altında kalmadan oynamaya çalıştı. Bu güzel bir şey. Ancak ilk 10-15 dakikalık bölümde bir rahatsızlık olduğunu hissettim. Çünkü güvenmiyorlar. Bu çok kötü bir şey. Oyuncuların hakemin haksız karar vereceği endişesi doğru değil. Türk futbolu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Trabzonspor'un şu anda düzelmeye, yeniden güçlü olmaya ihtiyacı var. Bu sadece Trabzonspor için değil rekabetin iyi olması için gerekli. Biz de şu anda kendimizi yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Kendimizi bırakmadan, pes etmeden yeniden ayağa kalkmamız gerek. Bu günlerin acısını iyi hatırlamak lazım. İleride buraya düşmemek için daha çok çalışmalıyız. O zaman hakemleri ve yanlışları konuşuruz."