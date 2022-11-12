Galatasaray, Başakşehir'i 7-0'la geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

9. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen topu, kaleci Muhammed Şengezer güçlükle çizgi üzerinde kornere çeldi.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Icardi'nin pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayı içindeki Oliveira ile duvar pası yaparak penaltı noktası üzerinde yeniden topu aldı. Önü açılan bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın yerden Traore'nin kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Münir'in kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.

31. dakikada Boey'un sağdan ortasında altıpasta yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top yan direğe çarptı. Pozisyonu takip eden Icardi, çizgi üzerinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağa dokunamadı ve top oyun alanını terk etti.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Yavaş giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Mertens'in pasıyla ceza sahasına giren Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2

45+4. dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. Kendi yarı alanında sağ kanatta topu alan Rashica, uzun mesafe sürdüğü topla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed'i de yanıltarak ağlara gitti: 0-3

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Galatasaray 4. golüne yaklaştı. Mertens'in pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Rashica, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu, top üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Caiçara'nın hatalı pasında topu kapan Kerem, Başakşehir ceza sahasına hareketlenen Icardi'ye pasını attı. Icardi'nin topuk pasıyla meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Kerem, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-4

65. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasındaki Rashica'ya pasını attı. Topu kontrol eden Rashica geriden gelen Mertens'e pasını attı. Mertens'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-5

72. dakikada Galatasaray frikik kazandı. Başakşehir ceza sahasının önünden sağ çaprazdan Oliveira'nın ceza sahasına yerden sert gönderdiği topa Nelsson kayarak dokundu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray 6. golünü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Icardi, savunma arkasına hareketlenen Kerem'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kerem'in yerden plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-6

88. dakikada sarı-kırmızılı takım bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mata'nın altıpas önüne gönderdiği topa Abdülkerim Bardakcı kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-7

Karşılaşmayı Galatasaray 7-0 kazandı.

Galatasaray ikinci sıraya yükseldi

Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 3, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 27'e çıkardı.

Medipol Başakşehir ise bu sezon 3. kez yenilerek 24 puanda kaldı.

Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye indi

Galatasaray, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da düşürmeyi başardı.

Ligin 14. haftası öncesi averajla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'i yenerek, üçüncülükten ikinci sıraya çıkan "Cimbom" FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek ara öncesinde lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

"Cimbom" 12. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1 ve son olarak 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

Kerem, "hat-trick" yaptı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3 gol birden atarak galibiyette başrolü oynadı.

Ligde son olarak 6. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında 2 gol birden atan Kerem, sonrasında forma giydiği 6 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren, ardından da skoru 4-0 ve 6-0'a getiren golleri kaydeden Kerem Aktürkoğlu, suskunluğuna son verirken, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerinde ikinci kez hat-trick" yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta da 3 kez ağları havalandırmıştı.

Icardi gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, takımına skor katkısı vermeyi sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki 6. maçına çıkan Icardi, müsabakanın 45. dakikasında penaltıdan ağları havalandırdı.

Ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 2 golle galibiyeti getiren oyuncu olan 29 yaşındaki santrfor, üst üste 2 maçta 3, toplamda ise 4. kez gol sevinci yaşadı.

Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golde de son pası veren oyuncu olarak dikkati çekti.

Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens ise sarı-kırmızılı formayla ligdeki 2. golünü kaydetti.

Ligdeki 12. maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan tecrübeli futbolcu, 11. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasından sonra 2. kez ağları havalandırdı.

Maçta son golü kaydeden Abdülkerim Bardakcı ise sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk'un en farklı galibiyeti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.

Bu arada sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra bir maçı 7-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, en son 2017-2018 sezonunda 3 Mart 2018'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u bu skorla yenmişti.

Muslera cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce ligde 3 kez kart gören tecrübeli file bekçisi, 4. kartını turuncu-lacivertli ekip karşısında gördü, Bu kartla cezalı duruma düşen Muslera, FIFA Dünya Kupası arasından sonraki ilk lig maçında İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'dan ilk yarıda mecburi değişiklik

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlık nedeniyle erken değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Mücadelenin 20. dakikasında sakatlanan Emre Taşdemir, bir süre oyuna devam etse de 23. dakikada yerini Kazımcan Karataş'a bıraktı.

Rakibine deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı maçlardaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Rakibine deplasmanda son olarak 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 5-1 mağlup olan Galatasaray, sonrasındaki 5 sezonda dış sahada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, attığı 11 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanındaki son 3 maçında gol yemedi.

Sarı-kırmızılılar, ayrıca Başakşehir karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmezken, üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı.

Rekabette en farklı skoru elde etti

Galatasaray, Süper Lig'de 29. kez karşılaştığı Medipol Başakşehir karşısında en farklı galibiyetini elde etti.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçın 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

Geride kalan maçlarda en farklı galibiyetleri 5-1 ve 2 kez 4-0'lık skorlarla turuncu-lacivertliler almıştı. Rakibini 7-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılılar, istatistiklerde bu üstünlüğü de ele geçirdi.