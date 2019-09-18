Galatasaray, Club Brugge'la berabere kaldı

Galatasaray Belçika ekiplerinden Club Brugge ile deplasmanda çıktığı Şampiyonlar Ligi ilk maçında berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta müsabakasını taraflar golsüz tamamladı.

Karşılaşmada pek fazla gol pozisyonu olmazken Galatasaray'ın rakip kaleyi bulan bir şutu oldu. Sarı kırmızılılar yüzde 56 topla oynama oranıyla mücadele etti. Kaleyi bulan 2 şutu olan Club Brugge ise yüzde 44 oranında topa sahip oldu.

16. kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Galatasaray, Belçika temsilcilerine karşı çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ve Younes Belhanda maç kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray maça Muslera, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao 11'i ile Brugge ise Ignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke 11'i ile çıktı.

Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan maçta Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çaldı.