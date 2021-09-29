"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Galatasaray'ın Marsilya karşısındaki kadrosu belli oldu

29 Eylül 2021, Çarşamba 11:00
Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda yarın Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma için Fransa'ya gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

AA

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya'da yabancı işçiler için 'insan hakları' adımı

    Yeni dönemde Meclis'te hangi konular ele alınacak?

    Batı Şeria'da 'sıradan' hale gele gözaltılar devam ediyor

    İran: ABD niyetini göstersin

    Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi milyonları ağırladı

    Kilogramı 60 bin liradan satılıyor

    Kovid-19 Rehberi güncellendi: Bazı durumlarda karantina süresi kısaldı

    Bartın'da midibüs devrildi: 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

    'Meclis devredışı'

    'İsraf dizboyu'

    Kamu hekimleri: Geçinemiyoruz

    Şentop’tan tuhaf tek adam savunması

    27 bin 973 yeni koronavirüs vakası daha

    'Böyle giderse 5’inci, 6’ncı dalgaları yaşayacağız'

    En çok adalet ve güvenlik istendi

    Bornova'da Yeni Asya rüzgarı

    ABD firması: Koronaya etkili ilâç ürettik

    Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok

    'İsrail 3 bin Filistinliyi yerinden etmek için baskı uyguluyor'

    Kaymakam özür diledi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp: Münakaşa ile hiçbir dava halledilmez
    Adnan NACİR

    MARKETÖ
    Genel

    'Meclis devredışı'
    Ahmet BATTAL

    Diyanet ve itibarına suikasta çare
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın seyyidliğine dair bazı mülâhazalar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Erken seçim kararı nasıl alınır?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Aslan, ceylan, sırtlan, zebra yan yana koşuyorsa...
    Mehmet KOVANCI

    Tahkikî imanı kazanmak gerek
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kadar geniş huzur mertebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.