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18 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Galatasaray, Neftçi'yi eledi, Hajduk Split'in rakibi oldu

17 Eylül 2020, Perşembe 22:00
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu.

13. dakikada Taylan Antalyalı'nın ortasında ceza sahasının sağ tarafında Linnes'in kafayla içeri doldurduğu topa kale önünde Diagne kafa vuruşununu yaparken, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

15. dakikada Babel'in ceza sahası dışında, kaleyi cepheden gören noktada kullandığı serbest vuruşta kaleci Mammadov, güçlükle topu üstten kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in pasında sağda topla buluşan Linnes'in ortasında, Diagne altıpas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

37. dakikada Lawal'ın pasıyla topla buluşan Ibara Doniama'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleninin üstünden az farkla auta gitti.

46. dakikada Neftçi skoru eşitledi. Makhmudov'un sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Mbodj'i kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

49. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Topu önünde bulan Taylan Antalyalı'nın içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Luyindama kafayla filelere yolladı: 1-2.

56. dakikada Feghouli'den aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Mammadov'un son anda müdahale ettiği top direğin dibinden kornere gitti.

63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Mammadov'un hatalı pasında araya giren Emre Kılınç topu altıpas önünde boş durumda bulunan Diagne'ye verdi. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray, organizasyonda 3. tura yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyricisiz oynanan maçta stadın tribünlerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya gelecek. Müsabaka 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Avrupa kupalarındaki 100. galibiyet

Galatasaray, Neftçi galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki 100. kez sahadan zaferle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

Deplasmanda 20 maç sonra kazandı

Galatasaray, Avrupa kupalarında uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımını yendikten sonra Avrupa arenasında dış sahada çıktığı 20 maçta galibiyet görememişti.

Galatasaray, Bakü'de Neftçi'yi mağlup ederek Avrupa kupalarında 20 maç aradan sonra deplasmanda kazandı.

Deplasmanda 8 maç aradan sonda gol attı

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda 8 maç aradan sonra skor üretti.

Avrupa'daki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Galatasaray, Neftçi'yi 3-1 yenerek, Avrupa arenasında 8 maç aradan sonra deplasmanda gol attı.

AA

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