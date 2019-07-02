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3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Galatasaray Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı duyurdu

02 Temmuz 2019, Salı 22:19
Galatasaray, futbolcular Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Şener Özbayraklı ile 2, Jimmy Durmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Şener Özbayraklı'ya 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için ise 7 milyon lira ödeneceği aktarıldı.

Son olarak Fransa'nın Toulouse ekibinde forma giyen 30 yaşındaki Türk asıllı İsveçli hücum oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ise 2019-2020 sezonu için 6 milyon lira, 2020-2021 için 7 milyon lira, 2021-2022 için ise 8 milyon lira alacağı kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni transferleri iddialı

Galatasaray'ın yeni transferleri Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı kulübe gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, iddialı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, GS TV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim hakkında da görüşlerini aktaran 30 yaşındaki İsveçli milli oyuncu, "Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye'nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde BK Forward, Malmö, Gençlerbirliği, Olympiakos ve Toulouse takımlarında forma giyen Jimmy Durmaz, gelecek sezonu iple çektiğini kaydederek, "Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadı'nda oynamak inanılmaz olacak. Tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbom." diye konuştu.

Şener Özbayraklı: Çok büyük bir camiaya geldim

Galatasaray ile 2 sezon için anlaşmaya varan Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Dört sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile kontratının sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe imza atan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Çok büyük bir camiaya geldim. İnanılmaz heyecanlıyım. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Bunun karşılığını vermek için de sabırsızlanıyorum. İnşallah buradaki başarılarda benim de katkım olur. Bu başarıların parçası olurum." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nda da beraber çalıştığı teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ı tercih etmesinde önemli rol oynadığını aktaran Şener, "Fatih hocamın beni tercih etmesi benim için gurur verici bir şey. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve Fatih hocamızı mahcup etmemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde birçok derbide oynadığını hatırlatan Şener Özbayraklı, "Bunun heyecanını bilen bir insanım. Desteğin ne olduğunu, Türkiye'de taraftarın ne ifade ettiğini biliyorum. Onlar bize destek verdikçe ben de elimden geleni yapacağım. Onları mahcup etmemek için mücadelemi her seferinde üst seviyeye çıkaracağım. İnşallah taraftarların da desteğiyle başarılar elde ederiz ve ben de uzun yıllar bu takıma hizmet ederim." diye konuştu.

Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçı oynamadığını ifade eden Şener, "Bunu ilk kez Galatasaray'da tadacağım. Bunun bilincinde olacağım. Bunun için kendimi motive edeceğim ve çalışacağım. Üst seviye maçlar olacak. En iyi şekilde hazırlanıp büyük maçlarda en iyi performansımı sergilemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: galatasaray, şener özbayraklı, jimmy durmaz
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