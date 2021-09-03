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3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirledi

03 Eylül 2021, Cuma 10:00
Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA'ya futbol takımının kadro listesini gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde uyguladığı şiddet nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 8 maç men cezası verdiği, kulüp yönetiminin de 150 bin avro para cezası uyguladığı Brezilyalı futbolcu Marcao Teixeira'ya da kadroda yer verildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UEFA'ya gönderilen listede 25 oyuncu (4+4+17) yer aldı.

UEFA'nın kadro kuralları gereği, altyapı eğitimini Türkiye'de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanıldı.

Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulüp bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın isimleri UEFA'ya bildirildi.

Süper Lig'de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Olimpiu Moruţan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey'in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA'nın belirlediği "serbest oyuncu" statüsü ile A Listesi'nde kendilerine yer buldu.

Galatasaray'ın UEFA'ya gönderdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

AA

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