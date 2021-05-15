Gençlerbirliği de Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligden düşen son takım oldu.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor, ligi dördüncü sırada tamamladı. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 40 karşılaşmada 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan topladı. Ligi dördüncü sırada bitiren Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Ekuban ve Afobe, kaydetti. Gençlerbirliği lige veda etti Trabzonspor karşısında aldığı yenilgiyle 38 puanda kalan Gençlerbirliği, lige veda etti. En son 2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, 2 sezon sonra Süper Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Ligden düşmeme mücadelesi verdiği rakibi Kayserispor'un Fenerbahçe'ye mağlup olarak 41 puanda kalmasına karşın galip gelemeyen başkent ekibi, ligde kalmayı başaramadı. Maç sonunda Gençlerbirliği'nin oyuncularında saha içerisinde üzüntü yaşandı. İlk yarı 15. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayı üzerinde Nwakaeme'nin sert şutunda, savunmaya çarpan top direğin yakınından kornere çıktı. 16. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt, topun sahibi oldu. 17. dakikada Ayite'nin ceza alanı dış sol çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çeldi. 19. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Nordfeldt'in müdahale ettiği top üst direkten döndü. 20, dakikada Nwakaeme'nin rakiplerinden sıyrılarak vurduğu sert şutta, kaleci Nordfeldt yatarak topu bir kez daha çeldi. 21. dakikada Baker'in soldan kullandığı köşe atışında, Hugo'nun kafa vuruşunda savunmada Sefa Yılmaz'ın uzaklaştırdığı top Edgar'ın önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Nordfeldt, tehlikeyi önledi. 32. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Nordfeldt, topu güçlükle kornere çeldi. 45. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Bakasetas'ın pasıyla ceza alanı içi sol çaprazında rakibinden sıyrılan Ekuban, düzgün vuruşla direk dibinden topu ağlara gönderdi: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı Bordo-mavili takım karşısında aldığı yenilgiyle 38 puanda kalan başken ekibi, lige veda etti. 51. Rahmetullah'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Lima'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi önledi. 52. dakikada Gençlerbirliği, beraberliği sağladı. Polomat'ın sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın dokunduğu top üst direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı ceza alanı sağ çaprazında kontrol eden Ayite, rakiplerinden sıyrılarak filelere gönderdi: 1-1 66. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda kaleci Nordfeldt, topu yatarak kornere çeldi. 69. dakikada Yusuf Sarı'nın şutunda savunmadan dönen topu uygun durumda Ekuban tamamlamak istedi ancak kaleci Nordfeldt, tehkileyi önledi. 76. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasında ceza alanı hemen dışındaki Stancu'nun top üst direkten döndü. 84. dakikada Ekuban'ın pasında, Nwakaeme yakın mesafeden meşin yuvarlığı filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Ekuban'ın rakibine yaptığı faul nedeniyle golü iptal etti. 87. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Bakasetas'ın pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşarak ilerleyen Afobe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1 Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. AA

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