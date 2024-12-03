Gine’de futbol maçında çıkan izdihamda 56 kişi öldü

Gine’nin güneydoğusunda bir stadyumda futbol maçında yaşanan izdihamda en az 56 kişi can verdi.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, başkent Konakri’ye yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki N’Zerekore kentinde düzenlenen General Mamadi Doumbouya futbol turnuvasında, N’Zerekore ve Labe takımlarının karşılaştığı maçta hakemin ev sahibi takıma penaltı vermesi üzerine stadyumda olaylar çıktı. Hakeme saldıran Labe taraftarlarını durdurmak için polis göz yaşartıcı gaz kullandı, taraftarlar da polise taşlarla karşılık verdi. Yaşanan izdihamda aralarında çocukların da olduğu en az 56 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. AA

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