"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Giresunspor uzun bir aradan sonra Süper Lig'e çok yaklaştı

05 Mayıs 2021, Çarşamba 15:00
TFF 1. Lig'de son maçından üç puan alması durumunda Süper Lig'e yükselecek olan GZT Giresunspor, 44 yılın ardından hedefine çok yaklaştı.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret durumda.

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren GZT Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6'ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etti.

Play-off yarı finalinde Eskişehirspor ile karşılaşan GZT Giresunspor, ilk maçta sahadan berabere, rövanşında ise yenilgiyle ayrılarak elendi. İnişli çıkışlı grafikler sergileyen Karadeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda ise küme düşme korkusu yaşadı.

Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen yeşil beyazlı takım ligin son haftasına 67 puanla ikinci sırada girdi. GZT Giresunspor, Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılması durumunda, aynı puana sahip lider Adana Demirspor ve üçüncü sıradaki Samsunspor'un sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig'e çıkacak.

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'e çıkmak için son 90 dakikalarının kaldığını söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için hazırlandıklarını belirten Keleş, "İyi hazırlanıp istediğimiz, hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Şu an inanılmaz konsantre olmuş durumdayız, çok istiyoruz, iyi motive olduk. Önümüzdeki 90 dakikayı galip bitirip Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Balde: Her şeyi yoluna koymak için son bir maçımız kaldı

Bu sezon ligde 18 kez fileleri havalandırarak gol krallığında ikinci sırada yer alan Ibrahima Balde ise bu noktaya gelebilmenin kolay olmadığını vurgulayarak, herkesin sıkı çalışmasıyla bunu başardıklarını aktardı.

"Mükemmel" bir iş çıkardıklarını dile getiren Balde, "Bu takımda, buradaki insanlarla birlikte olduğum için mutluyum. Her şeyi yoluna koymak için son bir maçımız kaldı." diye konuştu.

Golcü oyuncu Balde, "Bu takım için, buradaki taraftarlar için, başkanımız için, şehir için yapmamız gereken tek şey 44 yıllık bir hayali gerçekleştirmek. Önümüzde bir final var, bunu kazanmak zorundayız, ya iyi oynayarak, ya kötü oynayarak fark etmez ama üç puanı alıp bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi performansını şu an için düşünmediğini ifade eden Balde, şunları kaydetti:

"Şunu söylemek gerekirse gollere çok fazla odaklı değilim. Bunun yerine Eren gol atsa, Diarra gol atsa, Onur gol atsa, üç puan gelse buna daha fazla sevinirim. Çünkü gol atmak her zaman güzel ama üç puan gelmesi daha önemli. Golü Balde atmış, İbra veya kara panter atmış önemli değil."

Hayrullah: Bu mutluluğu yaşamak istiyoruz

Takımın sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer de sezon başından beri çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını ve çok emek verdiklerini vurguladı.

Süper Lig için son bir maçlarının kaldığına dikkati çeken Hayrullah, şu ifadeleri kullandı:

"Son 90 dakika kaldı, tabi heyecanlıyız, bunun verdiği mutluluk da var. Allah'ın izniyle son maçımızı kazandığımızda şampiyon olacağız. Allah'ın izniyle maçı kazanıp 44 yıllık hasrete son verip, hep birlikte bu sevinci yaşarız, hep birlikte şampiyonluğu kutlarız. Heyecanımız var, sezon başında bir hedef uğruna hayal kuruyorsun ve hayallerini gerçekleştirmek için son 90 dakikanın heyecanı var. Bu mutluluğu yaşamak istiyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

    Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

    Kanada'da Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubu için onaylandı

    İlker Başbuğ hakkında dava açıldı

    Yurtdışından gelenlere hac ibadeti yasaklanabilir

    AB savunma bakanları Brüksel'de toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    Erdoğan ve Putin Sputnik V aşısını görüştü

    Bilinçsiz ilaçlama sebep oldu

    'Balıkçıların korkulu rüyası haline geldi'

    Myanmar'da gözaltına alınan gençlerin kaybolduğu iddia edildi

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

    Somali'de binlerce kişi sel sebebiyle yerinden oldu

    Almanya’da ''aşırı sağ'' alarmı!

    Hangi ülkede ne kadar aşı yapıldı?

    Bakan Akar operasyonlar hakkında bilgi verdi

    Vaka sayısı en çok azalan 5 şehir

    Zor durumdaki Gazze'de vaka sayılarındaki artış devam ediyor

    İskoçya, Birleşik Krallık'tan ayrılacak mı?

    Bulgaristan'da yeniden erken seçim kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yıl sonra geldiğimiz yer
    Süleyman KÖSMENE

    Aşı orucu bozar mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılığın artık sona ermesi temennisiyle
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Muhalife itikâf neden yasak
    Genel

    İntiharları önlemek için planınız var mı?
    Cevher İLHAN

    “Dinî programlar”da da siyasî propaganda
    Genel

    Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdurrahman AYDIN

    Sıddıkların sadâkati

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.