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6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Gözler şampiyonluk yolundaki kritik derbide

06 Mayıs 2021, Perşembe 13:36
Süper Lig'in 40. haftasındaki derbi maçta 8 Mayıs Cumartesi günü lider Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu sezon evinde önemli puan kayıpları yaşadı.

Ligde 2020-2021 sezonunda şu ana dek 18 kez rakiplerini konuk eden Galatasaray, bunların 10'unu kazanabildi. Evinde rakipleriyle 6 kez berabere kalan ve 2 defa sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 18 puan kaybetti.

Sahasında 39 gole imza atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.

Son 5 iç saha maçında bir galibiyet

Galatasaray, son 5 iç saha maçında sadece bir kez kazanabildi.

Ligin 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sonraki 5 iç saha maçında iyi sonuçlar almakta zorlandı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ardından evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonraki karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu.

Evinde Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile oynadığı maçları da 1-1 beraberliklerle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek iç sahadaki bu başarısızlığını kırdı.

Galatasaray, kötü sonuçlar aldığı son 5 iç saha maçında 8 gol atarken, rakiplerinin de 8 golüne engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip, evindeki son 3 maçta ise birer gol kaydedebildi.

Beşiktaş deplasmanda performansını artırdı

Şampiyonluk yolunda deplasmanda önemli bir derbi maçına çıkacak Beşiktaş ise dış sahadaki karşılaşmalarda son dönemde daha başarılı sonuçlara imza attı.

Bu sezon deplasmandaki ilk 9 maçta 5 galibiyet bir beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 16 puan topladı. Söz konusu karşılaşmalarda 18 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, rakiplerinin 17 golüne engel olamadı.

Beşiktaş, sonraki 9 dış saha maçında ise daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Bu maçlarda 6 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 20 puan elde etti. Sonraki 9 dış saha maçında 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 18 deplasman maçında ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 36 puan çıkardı.

Dış sahada 37 gol atan Beşiktaş, 26 gole engel olamadı.

Fatih Terim'in 67. derbisi

Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 67. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 66 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.

Beşiktaş karşısında 33 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın arasındaki 6. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 6. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 5 maça çıktı.

Galatasaray, tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların birini kazanırken, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti.

Sergen Yalçın'ın derbi mağlubiyeti yok

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 5 derbide de mağlubiyet yaşamadı.

Sergen Yalçın yönetiminde daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 derbide bir galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmanın ise ikisini kazandı ve birinde berabere kaldı.

AA

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