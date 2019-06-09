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9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Güneş' ten 5'te 5

09 Haziran 2019, Pazar 15:15
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı karşılaşmada son dünya şampiyonu Fransa'yı yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adamın ikinci döneminde sırasıyla Arnavutluk, Moldova, Yunanistan, Özbekistan ve son olarak Fransa'yı mağlup etti. 

Yalnızca 1 gol yedi

Şenol Güneş, 28 Şubat 2019'da 4 yılllık görev getirildiğinin açıklanmasının ardından geçen 78 günde, milli takımın başında 3'ü resmi 2'si özel olmak üzere 5 maçta görev aldı.

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ikinci döneminde çıktığı bu 5 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Bu maçlarda toplam 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, savunmasındaki başarıyla da dikkati çekti.

Milli takım, bu dönemdeki tek golü Antalya'da oynadığı hazırlık maçının uzatma dakikalarında Yunanistan'dan yedi.

Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'ndeki üçüncü karşılaşmasında ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Grup lideri Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'na 3'te 3'le başladı.

Şenol Güneş yönetiminde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve 9 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, grup liderliğine yükseldi.

Milli takımın lider olduğu grupta Fransa 6 puan ve averajla ikinci, aynı puana sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı.

Altı takımın yer aldığı H Grubu'nda 3. maçlar sonunda Arnavutluk ve Moldova üçer puana sahipken, son sıradaki Andorra'nın ise puanı bulunmuyor. 

Dünya şampiyonuna isabetli şut fırsatu vermedi

A Milli Takım, Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 yendiği maçta güçlü rakibine isabetli şut fırsatı da tanımadı.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 11 ay önce finalde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa, Konya'da oynanan karşılaşmayı kaleye isabetli şut atamadan tamamladı. 

Yeni jenerasyon umut veriyor

A Milli Futbol Takımı, ağırlıklı olarak yenilenen kadrosuyla mücadele ettiği elemelerde aldığı başarılı sonuçların yanı sıra, mücadeleci oyunuyla da beğeni topluyor.

Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu milli takımda yeni jenerasyon, Türk sporseverlere gelecek için umut veriyor.

AA

Etiketler: milli takım, şenol güneş
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