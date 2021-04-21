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22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

21 Nisan 2021, Çarşamba 21:30
Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok önemli iki puan kaybetti.

Galatasaray-Trabzonspor maçının 1. dakikasında savunmadan Edgar Ie'nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Djaniny'nin bekletmeden vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

4. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera yakın direk dibinde meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

10. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Muslera, son anda üst direğin altında topu kornere tokatladı.

25. dakikada Djaniny'nin kafayla indirdiği topla hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Bakasetas'ın vuruşunda Muslera sağına uzanarak topu kornere çeldi.

26. dakikada soldan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın aşırdığı topa altıpasta Nwakaeme kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı

55. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayı içinden çıkardığı sert şutta kaleci Muslera topa sahip oldu.

66. dakikada Babel'in hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

76. dakikada bordo-mavili takım öne geçti. Bakasetas'ın soldan ortasında Luyindama'nın kafayla uzaklaştıramadığı top ceza sahası yayı içindeki Edgar Ie'de kaldı. Bu oyuncunun çok sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

80. dakikada Saracchi'nin soldan pasına ceza sahası yayı içindeki Emre Kılınç vole vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topun sahibi oldu.

90+6. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki Marcao, pasını gerisindeki Taylan Antalyalı'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda çeldi. Altıpasa düşen topu takip eden Emre Akbaba, Uğurcan'dan önce vurarak ağları havalandırdı: 1-1.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, lider Beşiktaş'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldığı haftada puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi.

Ligde son 6 haftaya 66 puanla giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde yer alıyor.

Son 8 maçın sadece 2'sini kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Sahasındaki son 4 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, sahasındaki son 4 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 müsabakada Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a yenildi.

Fernandes sakatlandı

Galatasaray'da sakatlık geçiren Gedson Fernandes maça devam edemedi.

Portekizli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası 54. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

Trabzonspor'da beraberlik serisi devam ediyor

Galatasaray beraberliği ile bordo-mavililer, 35. maç sonunda puanını 60'a çıkardı.

Beraberliklere abone

Trabzonspor, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta eşitliği bozamadı.

Ligde son 7 maçında yenilmeyen bordo-mavili ekip, bu süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Son galibiyetini 31. haftadaki 4-1'lik MKE Ankaragücü müsabakasında alan Karadeniz temsilcisi, sonrasında Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı.

Trabzonspor, Sivasspor ve Rizespor maçlarında 0-0, diğer karşılaşmalarda ise sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

İkili averajı kaybetti

Trabzonspor, ikili averajı rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Süper Lig'in ilk yarısında sahasında sarı-kırmızılılara 2-0 yenilen bordo-mavililer, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Lig sonunda olası puan eşitliğinde Trabzonspor, Galatasaray'ın arkasında yer alacak.

Uğurcan Çakır korkuttu

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın yaşadığı sakatlık bordo-mavililerde tedirginliğe neden oldu.

Müsabakanın 13. dakikasında kale sahasına gelen yüksek topu alan bordo-mavili takımın kalecisi, yere düşerken sol dizinden sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından oyuna devam eden Uğurcan'a 20. dakikada bandaj yapıldı.

Uğurcan, maçı bandajlı bir şekilde tamamladı.

AA

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