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27 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

Hakemlik sisteminde yeni döneme geçilecek

27 Aralık 2024, Cuma 11:52
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Gündoğdu, hakemlik sisteminde gelecek sezon şirketleşme modeline geçileceğini, geçiş sürecinde ise danışma kurulu oluşturulacağını ve bu kurulun hemen çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği üyelerinin bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, oluşturulacak danışma kurulunun 5 üyesinin 3'ünü kulüplerin, 2'sini ise federasyonun atayacağını belirtti.

"Ağustos ayının başlarında Kulüpler Birliğinin isteği, MHK'nin yeniden yapılanması, bir şirket adı altında hakemlik sisteminin yönetimiydi. Biz de o zaman TFF yönetimi ve MHK olarak buna sıcak baktığımızı ve bu konu hakkında yeteri kadar çalıştıktan sonra bunu raporlayacağımıza, düşüncelerimizi söyleyeceğimize söz vermiştik." diyen Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz'deki örneklerini inceledik. Şirketleşme modelinin hakemlik sisteminin daha modern, daha sistematik, daha profesyonelce yönetimi konusunda iyi örneklerle karşılaştık. Bunu da TFF yönetimimize sunduk. Biz böyle bir sistemi uygularsak nasıl ilerlememiz gerekiyor, bunu raporladık. Bunu Kulüpler Birliği üyelerine sunduk. Tabii öncelik, bir şirketin kurulması ve bu şirket adı altında hakemlik sisteminin yönetilmesi. Sadece Süper Lig ve 1. Lig yönetiminden bahsediyorum. Çünkü sistem bunu öngörüyor. Bu yönetimi şirket adı altında yapmak için birtakım statü ve yasal mevzuat değişikliği gerekiyor. Bunun için en uygun zamanlamanın sene sonu olabileceği öngörülüyor. Bu süreyi beklerken nasıl bir yaklaşımla biz bunu tecrübe ederize çalışmıştık ve bunu bir dönüşüm süreci adı altında adlandırdık.

Bu geçiş sürecini 'Danışma Kurulu' adı altında bir kurulla Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin yönetimini kurguladık. Nasıl çalışıyor, şu an MHK, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sistemini nasıl yönetiyorsa artık bu danışma kurulunun yetkisiyle yönetilmesini öngörüyor. Nasıl oluşuyor bu danışma kurulu, diğer ülkelerde 3 üyesini federasyon, 2 üyesini kulüpler belirliyor. Buradaki mantık kulüplerin hakemlik sistemi yönetiminde yer alması. TFF Başkanımız göreve geldiğinde bu işin sahibinin kulüpler olduğunu söylemişti. Kulüpler Birliği kurul üyelerini atarsa 19 veya 20. haftada kurul hayata geçer."

Üç üye kulüplerden, iki üye TFF'den

Yeni sistemin işleyişi hakkında da bilgi veren MHK Başkanı, "İki üst yönetici olacak. Bir teknik üst yönetici (CEO), yani hakemlik sisteminin teknik işlerini yürüten CEO, yani şu an benim yaptığım görev. Bir de kurumsal CEO, yani kurumsal işleri yürüten bir kişiyle toplam 2 CEO ile sistemin yürütülmesini öngörüyor. Danışma kurulu atamalar, eğitimler, hakemlik sistemini ilgilendiren her kararı verebilme yetkisine sahip olacak. Federasyon başkanımız kulüplere 'Beş üyeyi de siz atayabilirsiniz.' demişti ama kulüpler danışma kurulunun bu geçiş sürecindeki görevlerini, yapacağı işleri, hangi mantıkla, hangi açıklıkla, hangi şeffaflıkla bunu istediğimizi veya bunu önerdiğimizi gördüğünde birliğin yaklaşımı çok olumlu oldu ve bu danışma kurulu sürecini kabul ettiler. Önümüzdeki hafta kulüpler 3 danışma kurulu üyesini federasyona bildirecek. TFF Yönetim Kurulu da 2 üye atayarak danışma kurulu faaliyetine belirlenen haftadan itibaren başlayacak. Bu hakemlik sistemi için önemli bir dönüm noktası. Artık kulüplerin içinde olduğu, kulüplerin belirlediği kişilerin denetlediği, yönettiği bir sisteme geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki taraflı bir yönetim tarzıyla hakemlik sistemi daha sorgulanabilir, daha şeffaf, daha profesyonelce yönetim için bir geçiş aşamasına giriyor." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin de yeni sisteme çok sıcak yaklaştığının altını çizen Gündoğdu, "Önümüzdeki haftadan itibaren bununla ilgili çalışmalar başlayacak ve sene sonunda her ay danışma kuruluna CEO'ların vereceği rapor doğrultusunda haziran ayına geldiğimizde nihai olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna ve Kulüpler Birliği Vakfının yönetim kuruluna sunulacak rapor doğrultusunda bu geçiş sürecinde elde edilen tecrübelerin sonucunda bir karar verilecek ve gerçekten bir şirketleşmeye geçilecek mi, geçilmeyecek mi bu, o günlerin konusu olacak. Ama biz bu önümüzdeki 4,5-5 aylık dönemde bu fırsatı çok iyi değerlendirmiş olacağız. Önemli bir geçiş süreciyle ilgili zaman kazanacağız. Şimdiden Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Ferhat Gündoğdu, "Toplantıda yabancı VAR konusu gündeme geldi mi?" sorusuna, "Bu, danışma kurulu ve daha sonra olası bir şirketleşmeyle ilgili süreçlerin değerlendirilmesiydi. Dolayısıyla herhangi diğer konu görüşülmedi ama yabancı VAR veya atamalarla ilgili sistemle ilgili her türlü stratejik kararı danışma kurulunun yetkisinde, danışma kurulunun gündeminde olacağı ve onların karar vereceği bir gündem olduğu, karar olduğu kendilerine iletildi." cevabını verdi.

AA

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