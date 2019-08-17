Hasan Şaş Galatasaray'dan istifa etti

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent (Şahin) kardeşime, Ümit (Davala) kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin, hoşçakalın." ifadelerini kullandı. Hasan Şaş, Süper Lig'de dün oynanan Yukatel Denizlispor maçında rakip taraftarlarla tartışma yaşamıştı. AA

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