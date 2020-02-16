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16 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Hasan Şaş'ın cezası belli oldu

16 Şubat 2020, Pazar 15:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle Hasan Şaş'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

AA

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