Hatayspor, Kadıköy deplasmanından 1 puanla döndü

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşma, 0-0 sona erdi.

9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı. 45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı 52. dakikada Lemos'un çok uzak mesafeden sert vuruşunda yerden seken topu kaleci Münir iki hamlede kontrol etti. 64. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası gerisinde topa iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 65. dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. 71. dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan sol ayağıyla ön direğe ortasında Caner Erkin'in altıpasta müdahalesinde top kalecide kaldı. 85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 90+5. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde altıpasın önüne çıkardığı topa Sinan Gümüş ayak soktu. Meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. AA

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