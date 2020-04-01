"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Haziran ayındaki bütün milli maçlar ertelendi

01 Nisan 2020, Çarşamba 19:06
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off'ları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, haziranda oynanması planlanan tüm kadın ve erkek milli takım maçlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları ve 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin de bu kapsamda ertelendiği bildirildi.

Hazırlık maçları dahil UEFA organizasyonu kapsamındaki bütün maçların ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş sayılacağı ifade edildi.

Mayıs ve temmuz aylarındaki 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası ve 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamındaki maçların iptal edildiği, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ile nisandaki Futsal Şampiyonlar Ligi maçlarının da ertelendiği belirtildi.

2020-2021 sezonundaki kulüp organizasyonlarına kayıt için belirlenen tarihlerin de ertelendiği kaydedildi.

Ayrıca, koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle, 2020-2021 sezonu için belirlenen lisanslama ve kulüplerin finans durumlarına yönelik değerlendirme tarihlerinin de askıya alındığı belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de salgının merkezi New York ve New Jersey

    İngiltere'de bir günde 563 ölüm

    Ateşi yüksek çıkan sürücüler hastaneye yönlendiriliyor

    Ücretli öğretmenlere ödemelere ilişkin Bakan Selçuk'tan açıklama

    Bakan Soylu'ya 'sokağa çıkma yasağı' sorusu

    İran'da son durum?

    İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

    İspanya çok zor durumda!

    Beyaz Saray sağlık ekibi: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir

    Sanattan sanatkâra

    Türkiye’den İspanyol ve İtalyan halklarına sevgilerle

    Dünya genelinde 178 bin 335 kişi iyileşti

    Evde ekmek yapımında dikkat çeken artış

    ''Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var"

    İki şehirde iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı

    Üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek

    Umre dönüşü Karantina süreci tamamlanan 29 kişi daha evlerine gönderildi

    Virüs salgını işsizlik salgınına dönüşmesin

    İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 sebebiyle öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gayretullah
    Süleyman KÖSMENE

    Virüsten insanlığa, ibadete, adalete çağrı
    Cevher İLHAN

    Belâların def’i için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Virüs dersleri
    Ahmet BATTAL

    Milletvekilini enesine hapsetmek
    Risale-i Nur'dan

    Evlerimizi medrese-i Nuriyeye çevirelim
    Genel

    Muhalefet hainlik değil, adalet ve denge unsurudur
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs ne kadar bulaşıcı ve ölümcüldür? (1)
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Korona’dan sonra kadın ve aile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.